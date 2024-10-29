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颱風康芮增強為中颱 卓榮泰擬前往氣象署關心動向

中央社／ 台北29日電

中央氣象署表示，颱風康芮已於今天凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行。面對颱風可能襲台，行政院長卓榮泰今天受訪說，政府事前防範都有機制在做，他想利用中午空檔的時間，前往氣象署了解颱風動向。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對相關防颱整備等議題，作相關說明。

卓榮泰指出，這是他此刻最關心的議題，今天也想利用中午是否有空檔的時間，能夠迅速去氣象署了解目前的颱風動向，如果持續往台灣的方向前進，今天是否有可能發布海警。

卓榮泰說，經過現在與過去經驗、從中央到地方都有相當機制，可以做事前防範，而且事後若有發生任何狀況也都有應變中心能統一指揮，機制運作很順暢，政府會做所有努力。

卓榮泰 氣象署 颱風

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