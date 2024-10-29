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各界質疑電不夠用 卓榮泰再三保證

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣的用電，足以因應半導體與AI的用電成長！」行政院長卓榮泰29日前往立法院進行能源配比專案報告時強調，核電廠停機是法律規定，政府面對核電廠停機會以多元綠能因應，到2030年前絕對夠用。針對美國共和黨總統候選人川普稱台灣要給美國繳保護費，卓榮泰表示，台灣主要政黨對強化台美關係都有共識。

核電除役依法規定

卓榮泰29日前往立法院進行能源配比的專案報告，會前他受訪時，被問到明年5月核三廠2號機將除役，而台達電創辦人鄭崇華呼籲停止非核家園錯誤政策，卓榮泰回應說，政府會在能源政策上更謹慎，但核三廠除役是按照《核管法》規定，若要延役就要在5年前提出，政府無法突破法律的規定，違法使用核電。

「政府以多元綠能因應，用電絕對足夠！」卓榮泰說，核三廠2號機大修期間，台灣的風力與光電都發揮相當大的作用，政府也積極開發水利與地熱，經過詳細計算，在2030年，包括燃氣電廠與多元綠能將足夠台灣半導體與AI高量成長的使用電量。

可確保用電用水

有記者詢問，AIT處長谷立言近日受訪時表示台灣的綠電無法滿足半導體產業需求，台積電去美國是因為缺乏用水與綠電，卓榮泰回應說，確保民生與產業用電安全無虞是政府的責任，作為民主供應鏈也會有這樣的承諾，保障台灣在水、電供應上持續開發，用電與用水不會有大問題。

被問到美國將進行大選，由於川普接受專訪時仍要求台灣繳保護費，有學者呼籲要與川普團隊溝通，卓榮泰回應說，美國即將進行大選，但台美是相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展很好，且主要政黨對美台關係的未來發展有高度共識，相信美國的民主選舉會很順利。

遵守憲政 關係會變好

針對國會改革釋憲案部分違憲，是否會加劇朝野對立？卓榮泰則強調，國會跟行政院的關係應該不會有不好的改變，如果大家都在憲政精神跟原理下，都遵照憲法精神跟架構，「這個憲政設計絕對不會讓國內政局更不穩定，反倒是大家如果遵守憲政規定，政府應該朝正向跟理性的方向前進才對」。

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卓榮泰 核電

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