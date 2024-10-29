近4年辦136案起訴91人 卓榮泰：綠能掃黑是持續工作重點

行政院長卓榮泰今天將赴立法院針對能源配比及電價政策專案報告。卓榮泰表示，綠能掃黑是過去到現在持續的工作重點。未來，各部會將針對「持續強化司法與產業合作平台」、「設立獎金鼓勵檢舉」、「簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧」及「訂立綠能產業透明回饋機制」等，研議有效機制。

卓榮泰指出，截至2024年8月，太陽光電裝置容量已達13.6GW ，針對屋頂型太陽光電可廣泛設置於農業、工業、公有及民間屋頂，目前已完成 8.6GW，後續透過增訂「再生能源發展條例第12-1條」，明確規範一定規模之新建物應設置光電，以增加設置量能。

卓榮泰表示，地面型光電目前已完成5GW，在考量環境生態、社會溝通、土地使用、行政程序及地方政府態度等多項議題下，優先推動漁電共生。整體太陽光電設置量以2026年達成20GW為目標。

卓榮泰指出，政府長期致力杜絕不法行為。2021年8月，政府就已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，打擊綠能犯罪。根據統計，檢察機關自2021年1月到2024年9月底，已經偵辦了136案，羈押33人，起訴91人，並查扣不法犯罪所得。今年6月，最高檢察署再聯合調查局、廉政署，執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」，跨機關積極偵辦綠能犯罪。