國會改革釋憲朝野對立加劇？ 卓榮泰：不會讓政局不穩
憲法法庭日前對多項國會改革條文宣判違憲，外界分析恐加劇朝野對立？行政院長卓榮泰表示，「憲政設計絕對不會讓國內政局更不穩定」，反倒是大家遵守憲政規定，一切在此架構底下運作，會朝正向與理性方向前進才對。
行政院長卓榮泰今天上午赴立法院針對「能源配比及電價政策」進行專案報告並備詢。
媒體詢問，憲法法庭日前對多項國會改革條文宣判違憲，是否會加劇朝野對立？卓榮泰表示，國會與行政院的關係，應該不會有不好的改變，如果大家都在憲政精神與原理下，遵照憲法精神與架構，這個憲政設計絕對不會讓國內政局更不穩定，反而是大家如果遵守憲政規定，一切在這架構下運作，將朝正向與理性的方向前進才對。
另外，卓榮泰昨在社群平台公開每次在立法院備詢時所帶的小物，赫見知名漫畫「吉伊卡哇」角色「小八」的玩偶。卓榮泰今天笑說，隨身攜帶這些是在提醒自己，要更認真傾聽民意，為人民發聲。他通常比較關注友好與善良的事情，「奇美拉與小八都有善良的一面，總有一天奇美拉與小八，都有可能變成吉伊卡哇」。
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