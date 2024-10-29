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卓榮泰：3前提下討論新核能技術 政府抱持開放態度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰今天將赴立法院針對能源配比及電價政策專案報告。卓榮泰表示，有關各界對核能討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等3個前提下，政府抱持開放討論的態度。

卓榮泰指出，政府對新核能技術的態度保持開放。政府會關注國際各種新能源發展情勢，包括新核能技術在內，同時也責成經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫，保持人員以因應未來新核能技術的研發、核廢料等核後端處理及法律變更的可能。

卓榮泰表示，政府須依法行政。所有行政機關都必須依法行政，依現行「核子反應器設施管制法」等相關法規中已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠2號機，預計運轉到明年5月。

卓榮泰指出，滿足核安、核廢處理及社會共識。考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，在核能發電的使用上，必須審慎考量核安及核廢料處理等問題，此外，台灣民眾對核能發電議題，也應該要有共識才繼續推動。

卓榮泰 核能 核電 行政院

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