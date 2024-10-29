民眾黨：用辦柯文哲標準辦超思

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，昨天傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季到案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，北檢放水一年多，「拖了這麼久，終於醒來了」，「僅是做做假動作、花拳繡腿而已」。

國民黨立委楊瓊瓔指出，超思案發生超過兩年，採購過程黑影幢幢，在檢方偵辦前立委要不到資料，現在檢方調查中，又變成不便提供，還是要不到資料；行政院長卓榮泰和陳駿季，至今不願講清楚此案，欠全民一個解釋和道歉。

民眾黨立委張啓楷指出，人民要的是真相，不只要約談涉案人員，更要解答所有疑問；既然偵辦超思案與柯文哲案的檢察官是同一人，就請用對待柯文哲案的標準辦案，台北地檢署當初約談後，隨即聲請羈押柯文哲，現在外界也都在看，何時要聲押陳吉仲和林聰賢。

楊瓊瓔表示，案子過了兩年，農業部長跟政府皆已換人，監察院直到今年八月才查出來，對貿易商資格、驗收、履約情形、經費核銷與雞蛋銷毀，當時畜產會都出問題，還發現超思簽約時根本尚未成立，還有畜產會最後付款是給廠商「空白」單據、廠商自填請款等離譜行徑，至今卻沒任何一位官員須負責。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，任何司法案件關鍵都在證據而非政治，尊重檢調基於證據進入查辦等後續程序，不會多言、影響及干預司法，也不批評。