卓揆明赴立院報告 盤點核三2號機除役後最新能源配比

因應立法院要求，行政院長卓榮泰明天將赴立法院提出政府能源配比及電價政策專案報告。據了解，卓揆將說明年5月核三廠2號機除役後，最新預估的能源配比情況，並提出未來目標，電價則會重申是經專業審查，並說明調整原則及方案，以及對產業和民生的影響。

能源配比與用電需求高度相關，經濟部近年來屢次調整相關配比，7月時，政府粗估2030年用電成長約12至13％，現階段規畫明年再生能源發電占比將達15％。

不過，因應明年5月核三廠2號機除役，據了解，卓揆明天將盤點最新發電結構占比，燃煤約占3成、燃氣將破5成，再生能源將小幅上升，而未來增氣、減煤目標不變，盼2030年綠電占比3成、燃煤2成，燃氣5成。

由於各界都密切關注政府對核能態度，據了解，卓揆將重申在核安、核廢料能處理且社會有共識的前提下，政府對新核能態度開放，請經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫，因應未來新核能技術研發、核後端處理及法律變更可能。