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幸運領帶陪他20年 卓榮泰開箱立院備詢必備10樣小物

中央社／ 台北28日電

行政院長卓榮泰今天透過社群平台臉書、YouTube開箱解密赴立法院備詢時，必備的10樣小物，包括隨身筆記本、3支愛用的筆、喉片、精油、發泡錠、幸運領帶、Team Taiwan胸針等。卓榮泰表示，行政團隊會一步步落實政策與承諾，努力讓民眾感到安心。

卓榮泰晚間發文指出，立法院第11屆第2會期的總質詢已經結束，政府的施政仍繼續前進，明天早上他會到立法院進行「能源配比及電價政策專案報告」，他已經做好萬全準備。

卓榮泰並發布短片，首次公開在立法院備詢時所帶的小物，他介紹隨身筆記本、3支愛用的筆、保溫水壺、喉片、精油和發泡錠，幫助他在備詢中保持活力與專注。

卓榮泰身上的配件也富含巧思，他透露，身上的幸運領帶已超過20年，很多場合他都會繫著這條領帶，彩色領帶象徵著多元與包容；胸前的Team Taiwan胸針，時刻提醒要把台灣放在心上。而智慧手表上的太極圖案，則代表進退、合作的處世哲學。

眾多小物當中，有一個特別可愛的亮點，卓榮泰說明，這是一個同事送給他的「小八」玩偶。來自日本人氣角色「吉伊卡哇」的小八，是十分體貼、為人著想的主角之一，經常為不能說話的同伴發聲。卓榮泰談及，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

影片最後，卓榮泰感謝幕僚團隊的辛勞，他也感性地說，小物或許不會再多，但資料會越來越多，行政團隊會一步步落實政策與承諾，努力讓民眾感到安心。

卓榮泰 團隊 立法院

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