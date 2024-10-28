妻先收丈夫3億贈與再與3子女拋繼承 6歲私生女得繳5735萬遺產稅..違憲

陳姓男子2017年死亡，妻子和3名小孩拋棄繼承，6歲的私生女成唯一繼承人，女童經財政部北區國稅局告知生父2016年6月將價值3億元的鋼鐵公司股票送給周姓妻子，遺產稅5735萬必須女童繳納。女童提行政訴訟，台北高等行政法院第三庭認為遺產及贈與稅法，聲請釋憲，憲法法庭今判該法第15條第1項第1款規定部分違憲，2年內修法。

遺贈稅法第15條第1項第1款規定「被繼承人死亡前2年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承人之配偶。」

陳姓男子2016年6月將名下某鋼鐵公司淨值3億868萬元的股票送給周姓髮妻，同年7月18日申報並經核定免徵贈與稅，但翌年12月3日陳即往生，周婦和3名子女都拋棄繼承，6歲的私生女為唯一繼承人。

北區國稅局以股票為陳死亡前2年贈與妻子的財產，依遺贈稅法規定，將陳死亡時3億868萬元的股票淨值計入遺產總額，核定陳的遺產總額共有3億4612萬元，遺產淨額3億2435萬元，女童雖繼承了1567萬的遺產，但卻要繳5735萬的遺產稅。

北高行認為本案爭點涉及遺贈稅法第15條關於生前贈與擬制為遺產的規定，未就受贈人拋棄繼承，其餘繼承人必須就「視為遺產」負擔遺產稅設有例外，認為有違反量能課稅原則的法律疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭併案審理，另一件聲請案由游姓婦人與李姓兒子所聲請，癌末的李姓丈夫2016年5月3日將中壢青平段土地贈與妻子，但月14日即死亡，該筆土地價值1億3019萬元，併同李的其他財產遺產總額為2億2272萬元，遺產淨額1億4623萬元，應納稅額1462萬元。母子主張若視為遺產，應可適用遺贈稅法第17條之1剩餘財產差額分配扣除規定，但提行政訴訟卻被訴確定。

憲法法庭認為遺贈稅法15條第1項第1款規定，就擬制遺產的受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，致配偶以外的其他繼承人須以其繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益負擔遺產稅，於此範圍內，不符憲法第7條保障平等權意旨。這使得繼承人繼承權的經濟價值嚴重減損，於此範圍內，也侵害人民受憲法第15條保障的財產權。

憲法法庭認為規定對被繼承人的配偶，就其受被繼承人死亡前2年內贈與的財產，欠缺相當於遺產及贈與稅法第17條之1所定剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除的規定，於此範圍內，立法機關應於2年內修正，而游姓婦人與李姓兒子的確定判決廢棄，發回北高行高等行政訴訟庭。