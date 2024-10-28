台灣加入CPTPP 綠：盼成員國別受不當外力壓迫
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於11月27及28日在輪值主席國加拿大登場，民進黨立法院黨團今天表示，台灣已具備入會所需條件，呼籲成員國公平客觀對待台灣的入會，不要有政治考量，也不要受到不當外力壓迫。
民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。
對於媒體詢問台灣爭取加入CPTPP，今年將是非常關鍵的一年，民進黨團幹事長吳思瑤表示，今年是台灣申請加入非常關鍵的一年，每一個可以爭取的機會台灣都做足準備。
吳思瑤指出，包括高規格以及落實貿易規範的承諾等，台灣已經具足條件，第2關是成員國要共同同意，她嚴正呼籲希望所有成員國公平客觀對待台灣的入會，不要有政治考量，也不要受到不當外力壓迫，希望台灣今年申請有正向結果。
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