日國會選舉結果衝擊我入CPTPP？ 綠委：確實會有挑戰

日本眾議院議員選舉昨天落幕，執政的自民黨、公明黨聯盟席次未過半，恐衝擊我國爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）？民進黨立委邱志偉認為，此次日本國會選舉結果對台灣加入CPTTP的路途上確實會有挑戰，但台日關係仍是審慎樂觀。

CPTPP下月將在加拿大舉行執行委員會，討論台灣等七國在內的入會案，不分朝野、專家都認為，今年是我國入會關鍵年，主因是明、後年的輪值主席國為中國大陸有影響力的澳洲和越南，一旦台灣錯過今年成立工作小組的機會，未來兩年挑戰更大。

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，今年確實非常關鍵，台灣做足準備，並符合高規格、落實貿易規範承諾的入會條件，黨團嚴正呼籲CPTPP所有成員國，能公平客觀對待台灣入會，不要有政治考量，也不要受到不當外力壓迫。

立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉說，CPTPP採共識決，不管是否為加拿大擔任主席國，相信台灣的挑戰都不變，關鍵還是友我國家在CPTPP所扮演的關鍵地位。他說，過去和策進會成員一同訪問加國時獲得熱烈歡迎，他認為每年都很關鍵、台灣也要很努力，對於入會他仍審慎樂觀。

邱志偉話鋒一轉地稱，從這次日本國會選舉結果來看，台灣要加入CPTTP的路途上確實會有挑戰，因為日本政壇將有很大變化，但他相信台日關係仍是審慎樂觀。至於美國總統大選結果，他則認為美國總統大選結果影響不大，因為不論拜登、川普在CPTPP的態度與協助上沒有太多實質差異，畢竟美國不是成員國，關鍵還是在日本。

最後邱志偉強調，兩岸關係不該是CPTPP的關鍵，中國不是CPTPP成員國，台灣才是符合高標準的經濟體，自己在擔任經濟委員會召委期間，已促使入會所需的相關法規通過，台灣在制度面絕對有資格加入CPTPP。

至於個別國家，他認為，未來策進會仍要加強遊說溝通，必要時會在休會時組團訪問，親自與該國政府與國會溝通，他對於台灣加入CPTPP仍深具信心。