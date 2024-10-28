江啓臣建議召開經貿國是會議 建構戰略布局

立法院副院長江啓臣今天建議政府召開「經貿國是會議」，建構對外經貿戰略布局，廣納各界建言，找到經濟發展的方向與目標。

江啓臣身兼立法院世界台商之友會會長，他下午發布新聞稿指出，面對不同以往的全球經濟型態，政府應該盡速擘劃國家未來經貿戰略，提出具體藍圖與規畫，協助台商企業經貿布局，發揮國家經濟實力。

江啓臣表示，這幾年，美中貿易衝突升溫，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致各國封鎖邊境，工廠停工、倒閉、全球經濟成長衰退，爾後發生烏俄戰爭、以哈戰爭至今持續未止；隨著疫情過去，經濟逐漸復甦，但經貿環境已大不相同，如何在新情勢下找到新經貿戰略，考驗政府智慧。

江啓臣說，美中關係競爭激烈，競逐全球領導霸權，台灣並非只能隨波逐流，依附其一。如何分散布局、降低風險是企業經營與投資的選擇，而大環境的投資條件，政府必須有經貿戰略規劃。

江啓臣指出，檢視台灣產業優勢、厚實經濟外拓實力、推動雙邊貿易談判、加入區域經濟整合等，這些經貿策略與方向都需仰賴國家經貿戰略做為指引，如此台商企業也能有所依循。

此外，江啓臣並提及，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對台灣經貿發展至為關鍵，一直以來是政府的重要經貿策略，要全力以赴，盡力爭取。