林右昌：總預算卡關地方快爆鍋 籲藍白以民生為重

民進黨秘書長林右昌今天說，縣市長大多是國民黨籍，中央政府總預算卡關，國民黨地方縣市政府壓力會愈來愈大、地方區域立委的壓力也會愈來愈大，壓力快爆鍋了，呼籲藍白以民生為重，讓總預算進入審查。

民進黨政策會執行長王義川、民進黨發言人吳崢最近被民眾打電話到中央黨部投訴，抱怨兩人網路節目中不夠莊重、都在吃喝玩樂、沒有好好談論政事，先前還傳出黨主席賴清德在中常會說重話。

民進黨秘書長林右昌今天帶著基隆小吃煎餃、芋泥西米露探班「午青Live」直播節目，他打趣要求節目主持人吳崢示範「莊重的吃」，不僅要坐1/3板凳、以碗就口，吃的時候還不能發出聲音。

林右昌也笑說，黨主席用心良苦，而吳崢不計形象，只為流量，但很有效果。

除了輕鬆的吃播，兩人也聊到近來釋憲、疑美論、總預算卡關等議題。

外界質疑，藍白為了新台幣26億元禁伐補償金，擋下3兆元的全民預算。吳崢說，也有人說國民黨是要將計就計、癱瘓預算，不讓賴政府做事。

林右昌表示，這會有迴力鏢，3兆總預算是花在民眾身上，縣市長大多是國民黨籍，這些預算經費會回到地方，國民黨地方縣市政府壓力會愈來愈大、地方區域立委壓力也會愈來愈大，因為預算拖一天、建設就晚一天，總預算卡關，受損害的還是地方政府與民眾。

林右昌最近率黨部主管走訪多個未執政縣市，他說，地方反映的情況是，壓力快爆鍋了，卡預算真的沒道理，3兆多預算，每一條都與地方有關，希望藍白民生為重，讓總預算進入審查。

他說，今天已經是10月28日，預算審查只剩下2個月，「2個月要審3兆多的預算，要怎麼審？」如果拖到最後，藍白又要罵沒有時間審。