【重磅快評】辦了柯文哲 辦得了陳吉仲、林聰賢？

民眾黨主席柯文哲聲請延押庭10月31日開庭，就在開庭前，北檢今天以被告身分傳喚農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季等3人，頗有偵辦不分朝野之意，但民眾黨立委黃國昌揶揄，「拖了這麼久，北檢終於醒來啦！」不過，3人今天訊後全部請回，北檢究竟會清醒多久，誰也沒把握。

台灣在2022、2023年爆發「缺蛋」危機，時任農業部長的陳吉仲委請當時畜產會董事長林聰賢專案進口雞蛋；去年蛋荒期間，超思公司以4.7億進口8814萬顆蛋，但巴西端離岸出口價僅3.4億元，價差入帳1.3億元，且超思資本額僅50萬元，完全不需任何營運成本，穩賺3800萬元手續費，被國民黨立委質疑「空手套白狼」。

監察院調查報告指出，巴西雞蛋進口專案，畜產會採購過程簡直「荒腔走板」，放任超思未依巴西雞蛋供應方開立的報價文件，畜產會未確實核對交易憑證的正確性，僅依照超思提供的錯誤單據如數支付款項；農業部也未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，最終導致5429萬顆過期蛋，耗費冷凍倉儲及銷毀費用共計9130萬元。

在野黨民代和民眾向北檢告發6件進口蛋不法案件，包括陳吉仲、陳駿季、林聰賢等人涉嫌圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書、商品虛偽標記及違反食安法等。

歷經1年偵辦，北檢上月指揮調查局兵分14路搜索農業部、畜產會及超思、亮采兩進口商，約談3官員、5業者及員工共8人，全案朝貪瀆、加重詐欺及偽造文書等罪偵辦。檢方複訊後，超思負責人秦語喬200萬元交保、限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各50萬、30萬元交保；農業部副司長、時任中央畜產會執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、亮采法人代表王朝輝等人則請回。北檢今以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季等3人，訊後全部請回。

承辦的監委葉大華表示，超思事件受到各界矚目，監院罕見派出3名調查員，希望可釐清案情，若發現問題，將彈劾相關涉案人；此次事件給政府一個教訓，行政院應正視採購專業，並由專業人士負責，避免「過度授權」。

葉大華的談話埋下伏筆，到底是誰「過度授權」？如果沒有上級「開綠燈」，一間小小的超思豈能如此瞞天過海？正如外界質疑京華城案，如果沒有高層授權，京華城怎麼可能獲得840％超高容積率？

賴清德總統上台後，對於重大貪瀆案件毋枉毋縱，陳吉仲、林聰賢都是前朝的皇親國戚，北檢辦到哪裡，牽涉超思案能否向上延燒、還原真相。人民只希望司法是一致的標準，北檢怎麼辦柯文哲，就怎麼辦陳吉仲、林聰賢，切勿選擇性辦案，把超思案當政治裝飾品。

從缺蛋爭議、民代舉發，直到監察院公布調查報告，眼見全民沸騰，北檢不是積極辦案的柯南，卻像沉睡的毛利小五郎，歷時長達1年，如果相關被告有心滅證、串供，老早就完成了；檢調若是慢半拍甦醒還有可為，最怕是裝睡的人叫不醒，裝醒之後繼續沉睡，那就不是「超思蛋」，而是「超扯淡」。