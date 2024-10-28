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影／國民黨批憲政體制崩毀 吳思瑤：立院擁有權力但不能濫權

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立院黨團今天舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（中）表示，中華民國憲法是國人乃至於立委、總統都要遵循的，大法官說的是立院擁有權力，但不能濫權。記者邱德祥／攝影
民進黨立院黨團今天舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（中）表示，中華民國憲法是國人乃至於立委、總統都要遵循的，大法官說的是立院擁有權力，但不能濫權。記者邱德祥／攝影

憲法法庭判決國會改革法案大部分條文違憲，國民黨今天召開記者會批憲政體制崩毀，民進黨立法院黨團今天也開記者會回應，幹事長吳思瑤說自己國家憲法就回到立法院場域，把違憲條文修好，可以導正、回歸正常國會秩序，絕對不是告洋狀、丟臉丟到國際去，這只會貽笑國際、貽笑大方。

民進黨立院黨團今天召開輿情回應記者會吳思瑤表示，國民黨召開國際記者會，要繼續曲解憲判第9號，要去告洋狀，中華民國憲法是國人乃至於立委、總統都要遵循的。至於民眾黨立委黃國昌說這樣的解釋結果，就會讓立委成為沒有牙齒的老虎，吳思瑤回應表示大法官說的是立院擁有權力，但不能濫權，立法院不是沒有牙齒的老虎，而是不能成為到處亂咬人的瘋狗。

吳思瑤 立法院 記者會

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