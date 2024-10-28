外交部祝賀日本順利完成眾議院選舉

日本已於今年10月27日舉行第50屆眾議院選舉，外交部對日本順利完成大選表示祝賀，並已指示駐日本代表處代表我國政府於第一時間電賀跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員。

第50屆日本眾議院大選昨投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。本屆日本眾議院大選應選465席，各政黨取得席次的情形分別為自民黨191席、立憲民主黨148席、維新會38席、國民民主黨28席、公明黨24席、令和新選組9席、共產黨8席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨3席、其他無黨派12席。

自民、公明兩黨組成的執政聯盟在15日大選前的席次是279席，其中自民黨247席、公明黨32席，大選結果未能取得過半席次。最大在野黨立憲民主黨從大選前的98席大躍進，在野黨及無黨派總計取得250席。

我國外交部表示，台灣與日本關係緊密友好，共享自由、民主、法治、人權等普世價值，互為重要友人及夥伴。台日兩國在雙方共同努力下，不斷深化雙邊在價值外交、經貿外交及同盟外交的合作夥伴關係。此外，日本政府近年持續公開呼籲國際社會關注台海和平穩定，並支持我國參與國際組織，顯示對台日關係的高度重視。

外交部表示，我國期待日本選後社會經濟持續穩定發展，也盼與日本新政府及朝野政黨在既有的良好基礎上深化實質合作關係，並共同守護自由開放的國際秩序，為印太地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。