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林佳龍抵拉美友邦聖文森 參加聖國獨立45周年慶典

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，於當地時間26日下午抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁，獲聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與聖國皇家樂隊接機歡迎，林佳龍此行並晉見聖國總督朵根（Susan D. Dougan）、呈遞特使國書以及賴清德總統的聖國獨立45周年賀函，也出席「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，盼助友邦強化災難應變體系。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍率團訪問台灣拉丁美洲及加勒比海友邦，於當地時間26日下午抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁，獲聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與聖國皇家樂隊接機歡迎，林佳龍此行並晉見聖國總督朵根（Susan D. Dougan）、呈遞特使國書以及賴清德總統的聖國獨立45周年賀函，也出席「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，盼助友邦強化災難應變體系。圖／取自林佳龍臉書

外交部長林佳龍率團訪問拉丁美洲及加勒比海友邦，當地時間26日下午抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁，獲聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與聖國皇家樂隊接機歡迎，此行主要目的是以總統賴清德特使身分參加聖國獨立45周年慶典。

林佳龍表示，這是他首次到訪聖文森及格瑞那丁，以總統特使身分出席聖國獨立45周年慶典活動，在晉見聖國總督朵根時，呈遞特使國書以及賴總統致朵根總督聖國獨立45周年賀函，以感謝朵根及聖國政府長期支持台灣的國際參與、在國際場域為台灣仗義執言。林佳龍也在總督府訪客紀念冊簽名，並寫下「台聖邦誼永固，Everlasting Friendships」，期待台聖兩國繼續相互扶持，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

聖文森長年遭受颶風、洪水、地震、海嘯等天災影響，近年台灣也積極協助聖文森建置公衛醫療緊急應變團隊，盼強化整體災難應變體系。今年7月，台灣駐聖國大使范惠君代表政府出席台灣協助聖國政府興建「阿諾斯谷（Arnos Vale）急重症醫院」的工程合作備忘錄簽署典禮，見證龔薩福和海外工程公司（OECC）簽署備忘錄。

林佳龍在當地時間26日傍晚，與聖國總理龔薩福共同主持「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮並指出，「這是一項非常有意義的建設」，將運用在地建築材料、人力，以及品質保證的台灣團隊OECC，並在未來創造聖國許多就業機會，盼助友邦強化災難應變體系。

林佳龍進一步說，台灣和聖文森兩國共享自由、民主與人權的價值，未來兩國將繼續相互扶持、深化各領域的合作。台灣也會秉持「價值外交」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際民主夥伴攜手合作。

周年慶 團隊 林佳龍

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