日眾議院大選自民黨未過半 綠委：不致影響台日關係

日本眾議院選舉結果出爐，長期執政的自民黨與公明黨聯盟失去國會過半優勢，執政黨首相石破茂不排除與在野黨合作組閣。對此，民進黨立委陳冠廷表示，即便日本政局出現重大變化，台日關係仍將維持穩定發展，未來更需要持續加強雙邊合作。

陳冠廷指出，自民黨因政治獻金醜聞問題重創選情，涉及46名議員、總額高達數億日圓涉收支不當，引發日本國民強烈不信任，也凸顯日本政治體制改革的迫切性。他分析，此次選舉結果顯示日本政治生態正面臨戰後最大轉變，石破茂需要更多政治智慧，與在野黨協商組建穩定政府。

陳冠廷強調，台日關係的根基早已超越單一政黨層次，日本各主要政黨在對台政策上具有高度共識，政黨輪替不致影響台日關係的基本面。他指出，台日雙方在民主價值、經濟安全等領域的合作基礎穩固，包括半導體產業鏈、科技創新等合作領域，都將在既有的良好基礎上持續深化。

展望未來，陳冠廷表示，接下來還要關注美國總統大選的結果，台灣應持續強化台美日三方在區域安全的合作關係，共同維護印太地區的和平穩定。儘管日本國內政治正面臨轉型，但台日之間長期建立的互信與合作模式，將確保雙邊關係持續穩健發展。