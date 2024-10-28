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申請加入CPTPP關鍵年 蕭旭岑：川普若上台更沒機會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，下月在輪值主席國加拿大登場，今年被視為我國入會關鍵年。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，現在看來，美國前總統川普若勝選，台灣是否更沒機會、又是如夢幻泡影一場？

蕭旭岑今接受中廣廣播節目專訪時指出，民進黨政府每年都說「很關鍵」、「很有希望」，只要聽民進黨的投票就有機會，萊豬也吃了、什麼都配合，結果到現在還沒有進去。眼看川普就要上來，川普是很討厭這些國際多邊協定的人，所以台灣更沒有機會。

蕭旭岑質疑，民進黨一直在騙國人，經貿辦公室每年都吹噓，跟美國簽了什麼倡議，結果後來發現什麼都沒有，民進黨這樣跪美舔美，其實也沒有辦法加入CPTPP，賴清德總統是不是要出來承認，從前總統蔡英文一路走來的道路，結果是失敗的？這麼多年投注的心力，責任誰來負？

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪，談及最高階的半導體不會離開台灣、台美關係選後不變。

蕭旭岑指出，谷立言畢竟是民主黨的拜登政府任命的，萬一6天之後換成共和黨的川普呢？谷立言講的這些話是不是還可以算數？川普最近也接受Podcast訪問，該節目已近3000萬人收聽、收視，川普在訪問中百無禁忌，什麼問題都回答，這對川普的選情有很大的加分。

蕭旭岑表示，谷立言的訪問與川普最明顯的不同就是對台積電的看法，谷立言說台灣的半導體的地位無法取代；川普則說台積電偷了美國的工作、要台灣交保護費。其次，川普也公開說，一旦中國「進入」台灣，會課徵中國200%的關稅，言下之意，「如果兩岸有事，他的做法是增加關稅，表示他不會出兵嘛！」如果6天後美國總統換成川普，谷立言是否都要重新調整？

蕭旭岑說，美國無論是共和黨還是民主黨政府，與中國競爭是一定的；但如何處理跟中國跟台海的問題，這一點川普的旗幟就很鮮明，他呼籲國安單位不要粉飾太平，如果川普當選，賴清德總統追求的中華民國台獨化的路線會不會受到撼動？畢竟民主黨與共產黨的政策是南轅北轍，國安會應該要從現在起算透過學者開始去論述。

川普 美國在台協會 谷立言

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