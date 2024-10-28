我申請加入CPTPP 今年最關鍵

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會，將於下月廿七、廿八日在輪值主席國加拿大登場，今年被視為我國入會關鍵年，行政院經貿談判辦公室指出，已透過各種管道持續爭取加入，須視全體成員討論結果，非操之在我。

ＣＰＴＰＰ十一個成員國二○一八年簽署後，英國去年跟進簽署加入，在英國成功叩關後，今年要處理其他申請案，除我國外，目前有中國大陸、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭與印尼等七國先後申請加入。

我申請進入第4年 未有進展

據成員國訂下的「奧克蘭原則」，申請加入ＣＰＴＰＰ須符合高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識，才能成立工作小組。我國自二○二一年九月廿二日申請至今進入第四年，較中國大陸晚六天申請加入，目前未有明確進展。

朝野立委認為，今年是台灣爭取加入ＣＰＴＰＰ的關鍵年，明、後年的輪值主席國為中國大陸有影響力的澳洲和越南，一旦台灣錯過今年成立工作小組的機會，未來兩年挑戰更大。

在野：開放福食美豬 也沒下文

立法院副院長江啟臣分析數種可能結果表示，實質入會取決各國談判進度，外交部、經貿辦應備妥因應策略。民眾黨立委林國成質疑，台灣爭取入會並非一天兩天，友台的日本當主席國時也說最有機會，甚至開放福食、美豬、美牛，最後也沒下文，他認為此次機會仍不大，「政府可以認真爭取，但不要欺騙國人」。民進黨立委鍾佳濱去年曾以立院推動台灣入ＣＰＴＰＰ策進會名義赴加國，他認為今年確實是最佳時機，台灣應把握機會。

外交部長林佳龍日前呼籲，盼成員國公平、客觀處理台灣申請案，別有政治考量。經貿辦總談判代表楊珍妮評估，若台灣無法加入，可能限制我產業競爭力，長期國內生產毛額（ＧＤＰ）恐損失額外成長一點六個百分點的機會。

經貿辦指出，目前ＣＰＴＰＰ成員對我國符合協定高標準、遵循貿易承諾並無意見，但請我國加強與各成員溝通，以利取得全體支持；除了透過外館接洽，立委透過國會外交、各產業協會及學界代表強化與成員交流，都有利爭取成員對我申請案正面共識。

經貿辦提到，我國也持續透過各種管道與做法，展示我國符合ＣＰＴＰＰ高標準並遵守貿易承諾，例如推動洽簽雙邊的經貿協定，像是台英提升貿易夥伴關係協議、台加投資協定，為取得成員的共識打造有利條件。

專家：入會與否 靠成員共識決

一位涉外人士指出，儘管輪值主席國或多或少扮演相當的角色，最終台灣入會與否仍要靠各成員國共識決，「不會真的因為哪個主席國特別有機會，或特別沒機會」。另名官員則說，成立工作小組只是第一步，後續還有相關談判，與其預設哪個主席國與我友好，做好萬全準備更重要。