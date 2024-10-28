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美選衝擊 我入CPTPP變數增

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷林海／台北報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）示意圖。圖／聯合報系資料照片
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）示意圖。圖／聯合報系資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會下月廿七、廿八在輪值主席國加拿大溫哥華登場，將討論新申請入會案；學者認為，台灣要加入的難度較高，尤其美國大選結果恐衝擊區域經貿整合，「台灣跳不過背後的政治因素」。

中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭、印尼先後申請加入ＣＰＴＰＰ，須符合ＣＰＴＰＰ高標準、落實貿易規範承諾實績，並取得所有會員國共識，才能成立工作小組進行後續談判。

中經院區域發展研究中心主任劉大年稱，ＣＰＴＰＰ入會資格只要是ＡＰＥＣ成員即可，台灣當然符合資格，今年輪值主席國加拿大雖跟台灣相對友好，但要成立工作小組必須大家都不反對，台灣加入困難度較高。

華梵大學特聘教授杜震華也說，大陸在經濟上與東南亞國家非常密切，很容易搞些小動作阻擾，特別是台灣禁止二千多項工農產品進口，成員國恐以「台灣沒做好貿易自由化準備」為由來反對。政府應發聲明表達樂意與大陸在ＣＰＴＰＰ架構下談出高品質的自由貿易協定。

政治大學外交系教授黃奎博認為，儘管ＣＰＴＰＰ現在由日本在拉火車頭，但如果是共和黨川普當選美國總統，以其過去否定多邊主義的態度，勢必為ＣＰＴＰＰ的發展帶來變數，可能讓ＣＰＴＰＰ無法有效、快速擴張，而美國從旁支持、為台灣背書的力道也會更弱。

他說，很多人認為中國大陸尚不在ＣＰＴＰＰ中，對台灣來說是加入的好機會，但ＣＰＴＰＰ採共識決，只要有一、兩個國家對台灣持保留意見就可能將台灣阻擋在外，「中國大陸在不在的差別不大」；台灣加入ＣＰＴＰＰ不單純是經貿問題，必須突破政治壁壘，確實是有難度。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也說，一般人可能判斷我國經貿體質優於對岸，更加符合ＣＰＴＰＰ的高標準，但也不能排除各國的政治考量，「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）是個很好的例子，就算是由美國發起，台灣仍不得其門而入。

黃奎博建議賴政府多做考量，假如沒有全面性積極作為，恐讓加入ＣＰＴＰＰ淪為政治口號，實際上只是在爭取民眾對政府致力於經貿自由化的認同，沒有具體進度就可能錯置很多外交資源。

台灣大學政治系教授左正東認為，加入「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）對我國幫助更大。他說，台灣許多傳產得面對中國大陸、東協國家競爭，如果能夠打進這些國家的市場建立產業鏈，對我國傳統產業更有幫助，但我政府未將加入ＲＣＥＰ放在優先地位，能加入ＣＰＴＰＰ固然是好事，但如果要與國際貿易競爭就應該雙軌並行。

美國大選

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