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出席聖文森國慶 吳釗燮：繼續攜手共度各種難關

中央社／ 台北27日電

國家安全會議秘書長吳釗燮今天應邀出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年紀念日酒會，他說，台聖兩國近年都面對天然災害的挑戰，在逆境中都展現出堅強韌性，未來將繼續攜手共度各種難關。

國安會晚間發布新聞稿，吳釗燮致詞時向聖國政府及人民表達誠摯祝賀，並表示台聖兩國基於對自由、民主及法治等共同價值的堅持，建立深厚友誼。

吳釗燮指出，台聖兩國近年皆面對天然災害的挑戰，感謝聖國在台灣花蓮地震後就捐5萬美元賑災，聖國今年7月遭遇颶風貝羅侵襲，造成嚴重損失，台灣全力與聖國合作進行災後復原，兩國在逆境中都展現出堅強韌性，未來將繼續攜手共度各種難關。

此外，國安會表示，聖國總理龔薩福（RalphGonsalves）今年9月在聯合國大會聲援支持台灣參與聯合國體系，並強調台海和平穩定的重要性。吳釗燮代表台灣人民與政府，對聖國的支持表達由衷謝意。

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（AndreaBowman）致詞表示，聖台自1981年建交，43年以來，兩國相互合作扶持，台灣持續協助聖國在各領域的發展，聖國也在國際舞台上為台灣發聲，對抗各種不公不義的壓迫。

柏安卓指出，對於扭曲聯合國大會2758號決議阻礙台灣參與聯合國的作法，聖國將堅定反對，並共同捍衛台灣在國際上應有的權利與地位。

吳釗燮 聯合國

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