陸喊話瓜地馬拉認清大勢 外交部：台瓜邦誼不容置喙

外交部長林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，24至25日展開瓜地馬拉訪問行程。對於中國外交部喊話要瓜國「認清大勢」，外交部今天予以最嚴厲譴責，並強調台灣與友邦間的外交關係，其他國家完全無權置喙。

中國外交部林劍25日在例行記者會以聯大第2758號決議喊出一中原則，並表示，台灣當局利用邦交國搞政治操弄、謀求台獨的行徑是徒勞的，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢，希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。

對此，外交部下午發布新聞稿表示，中國外交部居心叵測企圖破壞分化友邦與台灣關係，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。聯大第2758號決議並未提及台灣，更不等同於中國妄稱的「一中原則」。

外交部強調，台灣與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

外交部指出，台灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，兩國政府長期在各領域推動多項合作計畫，嘉惠廣大民眾，成果備受肯定，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArévalo）堅定支持台瓜邦誼，並曾多次表達盼提升台瓜關係為策略夥伴關係。

外交部也說，林佳龍這次訪瓜期間，曾晉見總統阿雷巴洛並與多位重要部會首長會晤及視察雙邊合作計畫，雙方都認同且樂願進一步深化合作交流，促使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。