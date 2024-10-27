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爭取高雄市長參選提名 林岱樺：相信會有初選制度

中央社／ 高雄27日電

外傳總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長，民進黨立委林岱樺今天表示，誰要來對高雄都是好事，但相信民進黨在台南、高雄都會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

除了林岱樺，高雄還有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春等人有意爭取民進黨高雄市長參選提名，另外，傳出潘孟安也可能代表參選高雄市長。

林岱樺今天接受前總統陳水扁主持的廣播節目專訪，被問及潘孟安可能參選一事，她說，誰要來對高雄都是好事，但相信總統賴清德，在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

陳水扁也提及，林岱樺有時會與其他人意見不同，難免被認為是少數「孤鳥」。林岱樺坦承有衝突是因為不理解，有對立也是因為沒有溝通，以同婚的議題來說，她也理解到家庭成員不分性向、不分性別，彼此都有被愛的權利。

林岱樺也說，自己的生活單純，比較少在外面交際應酬，也很少「續攤」，確實比較沒有廣泛的政治交友圈。對於外界以「仙姑」稱呼自己，她說，「可能我對理想的堅持比較特別」，強調自己是希望眾生平等，並能理解人民的苦。

林岱樺並表示，高雄下任市長的挑戰是如何把AI導入中小企業及農、漁業，提升整體產業與競爭力，她非常有信心帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市。

林岱樺父親林三郎曾擔任2任鳳山市長，林岱樺則是連任7屆立委。陳水扁說，林岱樺擔任7屆立委，同黨除了柯建銘沒人比林岱樺更資深，相信當時2001年若高雄縣市沒有合併，林岱樺一定是高雄縣長。

林岱樺 潘孟安

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