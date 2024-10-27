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川普當選總統衝擊美印太戰略？谷立言：變化不大

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國總統大選在即，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受訪問，被問及如果共和黨候選人川普上台，美國現行印太戰略是否會受到衝擊，谷立言認為，應該變化不大。記者林伯東／攝影
美國總統大選在即，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受訪問，被問及如果共和黨候選人川普上台，美國現行印太戰略是否會受到衝擊，谷立言認為，應該變化不大。記者林伯東／攝影

美國總統大選在即，美國在台協會（AIT）處長谷立言 （Raymond Greene）日前接受訪問，被問及如果共和黨候選人川普上台，美國現行印太戰略是否會受到衝擊，谷立言認為，應該變化不大。

谷立言近日接受「敏迪選讀」的專訪。主持人問及，其中一位美國總統候選人的戰略被認為是更傾向單邊主義，如果當選，是否有可能衝擊到美國在印太地區的區域合作。谷立言直言說，應該變化不大，他認為，可能會對一些外交方向出現歧見，可是在印太這個地區，他覺得影響不大。

谷立言認為，兩黨都非常重視東亞的穩定和安全，並以川普執政時期為例指出，美國和日本的關係當時是很好的，川普也積極主導QUAD四方會談；如果川普當選，美國的外交方針可能在其他地區會有一些辯論，但他認為在亞洲不會，特別是大家擔心中國在這個地區的來往，認為一定要鞏固同盟關係、加強嚇阻能力，不管是民主黨，還是共和黨當選，這幾個方向不會有變化。

谷立言表示，美國現行的對台政策，相信選後也會繼續下去，包括對台灣的軍事協助，或是在經貿上的關係，都不會有大的改變。

川普 美國在台協會 谷立言

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