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獨立國協簽海洋宣言 盼能保育30%海洋

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

隨著全球暖化、海洋汙染，各國被迫開始重視海洋保育的重要性。由英國主導的獨立國協26日簽定一份海洋宣言，盼2030年前將會員國約30%海洋劃設為保育區、並儘速通過《全球減塑公約》。獨立國協人口約占全球3分之1，多數國家有海岸線，其中如薩摩亞等小國希望大國也能協助減碳

多數會員國有海岸區

根據《美聯社》報導，由英國主導的56個獨立國協會員國26日於大洋洲島國薩摩亞簽定海洋宣言，希望在2030年前將各國約30%的海域劃設為保育區，並儘速落實《全球減塑公約》的各項要求。獨立國謝秘書長史卡蘭強調，希望藉此擴大推動海洋保育，並影響11月在亞塞拜然舉行的COP29氣候峰會，與明年的聯合國海洋研討會。

獨立國協是英國在各殖民地獨立後設立的組織，雖然向來對會員國的約束力較小，不過組織包括印度、巴基斯坦、迦納與薩摩亞等56國，因此人口數涵蓋約全球3分之1，且其中49個會員國是有海岸線的，報告指出，有25個會員國正逐漸受到氣候變遷、海平面上升與海洋酸化影響，讓漁業等產業受到嚴重威脅。

小國盼獲得氣候援助

其中有很多是太平洋的島國。條約之中還呼籲各國簽署《公海生物多樣性條約》、發展沿海氣候調適計畫。但如薩摩亞等小國都希望英國能夠協助過去的殖民地進行氣候調適計畫，雖然英國國王查爾斯三世參加峰會時表示，殖民的痛苦不會因時間而流失，會持續彌補過錯，但目前歐洲國家對殖民地的援助並不多。

阿拉伯新聞網》提到，超過一半的獨立國協國家都是海島小國，在全球暖化下已經遭遇不少災害，包括吐瓦魯恐成為全球第一個因為海平面上升而沉沒的國家，總理戴斐立甚至喊出「元宇宙建國」的倡議，不過各國在國際氣候條約上，對於減碳的力道仍讓很多民間組織感到不滿，各界都很關注未來幾場氣候峰會會有什麼樣的成果。

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暖化 減碳 英國國王

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