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謝龍介：為爭取2026市長提名 綠營反對九崴電廠 令人好笑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
反對九崴電廠進駐台南樹谷園區，逾200居民度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐台南樹谷園區，逾200居民度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影

九崴天然氣發電廠之前要進駐台南安定，受到居民強烈反對而作罷，再打樹谷園區的主意，再遭反對，同為賴系的立委林俊憲、郭國文今天再開記者會反對。立委謝龍介指執政黨降低環評標準，弄得亂七八糟，質問備電率不足縣市要該電廠，沒水庫縣市是否也要多蓋水庫。

謝龍介說，民進黨全面執政過程，許許多電場案的申請偷渡成功，但也出現，有人為了選舉出來反對，如果民進黨一開始就站在人民這一邊，對於電場申請案，不把環評標準降低，就不會讓這麼多電場取得開發案。近半年來，也看到了民進黨內為爭取2026市長初選提名，各自表達反對興建光電、火力發電的立場，令人覺得好笑。

謝龍介表示，民進黨執政後一路種電，過程中發生官商勾結等不法情事，現在光電種不夠，也要開發火力發電，台南的九崴火力發電，從山上開發到安定，受到反對後又要開發到善化，再受到民眾的反對。因此城市的發展與治理，一開始就要為民著想，要坐下來和人民對話，而不是這樣，弄得一團糟。

台南若因電的自備率不足而要大力種電、興建火力發電廠，那台南市的水庫多，水要供給他縣市使用，是否其他縣市也應多蓋水庫，不能讓台南市犧牲自己的環境？

台南 民進黨 水庫

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