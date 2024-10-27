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故宮國寶保存狀況受質疑 葉元之提案立法清點抽查

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

國民黨立委葉元之今天指出，故宮有上千件織品國寶，為何僅有一位保養維修人員？故宮院長蕭宗煌態度也不積極，質疑「故宮國寶是否都還好好保存著？」將提出「公有貴重財產文物清點法草案」，立法清點抽查

故宮國寶缺乏外部監督機制，國寶保存狀況長期受到質疑與關注。葉元之提出「公有貴重財產文物清點法草案」，要求各政府機關清點所屬公有貴重財產與文物，並引進外部監察機制，促使文物妥善保存，並公開透明，進一步化解外界疑慮。

根據葉元之提案，公有貴重財產文物包括古文物、貴重金屬、有價證券、珍貴藝術品、重要史料等，各保管機關應妥善保存，並進行清點，於每年2月1日前，將清點結果送至財政部彙整。法案中並規定，未來引進外部監察機制，將設置獨立監察委員會，獨立監察委員會每年應定期抽查，各機關對文物之清點與管理情形，並製作報告，送立法院備查。

葉元之表示，在立法院的幾次質詢經驗，都讓他感覺蕭宗煌沒有重視國寶，像是蕭宗煌居然講不出故宮有什麼知名的織品國寶，對國寶維修人力缺乏也不在乎；上次還有工作人員在國寶旁3公分簽文件，蕭宗煌也僅說是「小疏失」，令外界擔心，「國寶還好嗎？」

葉元之說，這些貴重文物都是民脂民膏，清點與管理工作應該法制化，我國對貴重財產尚未大規模清點過，財產是否短少？有無弄丟或被盜賣？保存情形如何？外界均一無所知，長久以來各種藏匿國寶、秘密人士私運國有財產與文物等傳言，層出不窮。

他表示，世界各國也有類似情形，例如加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint），2009年曾驚傳大量黃金及貴重金屬不翼而飛，損失慘重，該鑄幣廠後來展開外部審計調查，結果發現包括黃金、白銀、白金、鈀等貴重金屬數量都與帳面不符；先進國家紛紛立法，例如英國「國家傳統文物法」、德國「新版防止德國文物外流法」等，促使文物妥善保存。

國寶 文物 財產

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