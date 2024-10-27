賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天批評，總統到立院報告無須詢答，與對著鏡頭講話或是直播沒有兩樣，國民黨多數立委皆認為不必多此一舉。

賴清德在釋憲結果出爐後宣示，願意赴立法院進行國情報告。王鴻薇對此表示，賴清德現在說要來立法院報告，民進黨團立刻附和，馬上要排朝野協商。

王鴻薇指出，此舉只是得寸進尺，得了便宜還賣乖。因為現在總統赴立院國情報告，只是講自己要講的，完全不做詢答，這樣的行為與總統今天對著鏡頭講話，或者直播說明有何兩樣？這樣何必還要到立法院？所以直至目前為止，國民黨團大多數立委都認為沒必要多此一舉，不希望讓立院淪為賴清德的政治秀場。

另外，王鴻薇還提到，憲法法庭釋憲後，雖然人事審查權的職權遭到限縮，但他們仍會持續的嚴格審查，絕不放水。大法官的提名人選裡面，有7個提名人選，當中竟有6人支持廢死，更別提有些人還積極參加政治活動。

王鴻薇表示，民進黨團無須說國民黨在政治報復，因為嚴審標準是要符合民眾期待，80%的民眾都反對廢死，而民進黨提出一大堆支持廢死法官，難道是想對抗民意？國民黨團一定會尊重民意，做出嚴格審查。