快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天批評，總統到立院報告無須詢答，與對著鏡頭講話或是直播沒有兩樣，國民黨多數立委皆認為不必多此一舉。

賴清德在釋憲結果出爐後宣示，願意赴立法院進行國情報告。王鴻薇對此表示，賴清德現在說要來立法院報告，民進黨團立刻附和，馬上要排朝野協商。

王鴻薇指出，此舉只是得寸進尺，得了便宜還賣乖。因為現在總統赴立院國情報告，只是講自己要講的，完全不做詢答，這樣的行為與總統今天對著鏡頭講話，或者直播說明有何兩樣？這樣何必還要到立法院？所以直至目前為止，國民黨團大多數立委都認為沒必要多此一舉，不希望讓立院淪為賴清德的政治秀場。

另外，王鴻薇還提到，憲法法庭釋憲後，雖然人事審查權的職權遭到限縮，但他們仍會持續的嚴格審查，絕不放水。大法官的提名人選裡面，有7個提名人選，當中竟有6人支持廢死，更別提有些人還積極參加政治活動。

王鴻薇表示，民進黨團無須說國民黨在政治報復，因為嚴審標準是要符合民眾期待，80%的民眾都反對廢死，而民進黨提出一大堆支持廢死法官，難道是想對抗民意？國民黨團一定會尊重民意，做出嚴格審查。

國民黨 王鴻薇 立法院

延伸閱讀

籲賴清德慎思 馬英九：我們真的準備好要戰爭了嗎？

不甩賴清德軍令？ 嫡系林俊憲「擦邊球」布局2026 黨內曝1隱憂

綠委為國情報告護賴清德 黃國昌：那就總統府開記者會就好

賴清德表態願國情報告 王鴻薇：立院非政治人物秀場

相關新聞

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王...

加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

CPTPP執委會下個月將討論新成員入會申請案，當中包括台灣，大眾好奇加入CPTPP對我國影響性。台灣大學政治系教授左正東...

【重磅快評】進出大巨蛋要顧好自身安全

到大巨蛋觀賞體育賽事、聽演唱會，將是愈來愈多國人生活抒壓的選擇，但迄今，國人在享受視覺、聽覺、心跳聲的同時，對自身安全維...

新北也要孵蛋 洪孟楷：讓新北巨蛋與台北大巨蛋相輔相成

新北市侯友宜市長近日在議會回應新北大巨蛋規畫方向，鬆口說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局已著手在盤點市內合適地點。

即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，引發全台最大黃牛入侵，政府大力稽查，警方三天狂逮逾60名黃牛，但問題是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。