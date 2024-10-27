快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

NGO國際人才計畫結訓 外交部盼各國合作應對挑戰

中央社／ 台北27日電

外交部政務次長田中光25日宴請來台參加「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」的國外NGO青年領袖時表示，國際合作在全球化時代尤為重要，解決各種挑戰需要不同國家、不同領域的力量共同參與及合作。

外交部上午發布新聞稿指出，第2屆「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」25日結訓，田中光晚宴來台參訓的國外NGO青年領袖，並頒發結業證書，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）理事長王金英、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）文化官傅詩恩（Anne Foss）應邀出席。

田中光致詞時表示，恭喜來自各國的青年領袖完成在台4週的實習與交流培訓計畫，並感謝主辦單位台灣海外援助發展聯盟的辛勤付出，以及所有參與計畫的工作人員和支援者的努力與奉獻，使得該計畫得以順利完成。

田中光說，結訓儀式標誌著各位在台灣學習旅程的結束，但這並不是國際合作之旅的終點，相反地，這是一段新旅程的開始；國際合作在全球化時代尤為重要，各國面臨著許多共同挑戰，例如氣候變遷、公共衛生危機以及社會不平等，解決這些問題需要不同國家、不同領域的力量共同參與及合作。

田中光說，期勉所有來台的青年領袖，把台灣的寶貴經驗帶回各自國家，並珍惜與台灣NGO以及其他國家夥伴所建立的情誼與連結，在未來攜手合作在不同領域做出貢獻。

外交部表示，計畫是參考美國國務院專業人才計畫（Professional Fellows Program，PFP）規劃辦理，已連續2年獲美國在台協會及外交部共同贊助，且參加該項計畫的亞洲NGO青年領袖也由2023年的8國10名增為今年的14國15名，展現台灣作為亞洲NGO種子人才培訓中心的成果。

外交部 美國在台協會 青年

延伸閱讀

大限倒數6天⋯南非逼我駐處遷離首都 僑領籲「重新考慮、撤回決定」

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 外交部證實已註銷護照

帛琉國務部長今年三度來台 外交部：展現深厚友誼

4首長缺席總質詢 行政院：除必要公務一率親自出席

相關新聞

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王...

加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

CPTPP執委會下個月將討論新成員入會申請案，當中包括台灣，大眾好奇加入CPTPP對我國影響性。台灣大學政治系教授左正東...

【重磅快評】進出大巨蛋要顧好自身安全

到大巨蛋觀賞體育賽事、聽演唱會，將是愈來愈多國人生活抒壓的選擇，但迄今，國人在享受視覺、聽覺、心跳聲的同時，對自身安全維...

新北也要孵蛋 洪孟楷：讓新北巨蛋與台北大巨蛋相輔相成

新北市侯友宜市長近日在議會回應新北大巨蛋規畫方向，鬆口說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局已著手在盤點市內合適地點。

即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，引發全台最大黃牛入侵，政府大力稽查，警方三天狂逮逾60名黃牛，但問題是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。