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即時短評／CPTPP入會難度高 能成賴清德第一張經貿成績單？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文窮8年之力，都進不了跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在「奧克蘭原則」確立後，似乎更加困難。賴清德總統當選時，國內外皆有人認為，台灣入會案阻力可能因賴變大，關鍵就在兩岸因素，而今年被視為台灣入會的關鍵年，賴能否有所突破，繳出上任後的首張經貿成績單，各界都在觀察。

CPTPP被視為台灣2002年加入世界貿易組織（WTO）以來，至關重要的國際經貿協定，最大挑戰始終來自兩岸問題。台灣在2021年9月申請至今進入第4年，較中國晚6天申請加入，當年兩岸關係緊繃，對岸厲聲反對台灣入會，我方亦有回擊，CPTPP儼然成為兩岸交鋒另一戰場。

今年，對中強硬派的賴清德當選總統，被外媒認為給兩岸經貿投下陰影，但今年CPTPP輪值主席國為加拿大，對台相對友好，而明、後年的輪值主席國則為中國大陸有影響力的澳洲、越南，因此今年是台灣入CPTPP關鍵年的說法時有所聞。

只是，前兩年輪值國家也分別是對我友好的日本和新加坡，卻仍無法如願，且據CPTPP去年通過的「奧克蘭原則」，入會須取得所有會員共識，但賴的就職、國慶演說都遭到大陸國台辦強烈抨擊，學者預言，原本就反對台灣入會的中國，可能加大對其他國家的施壓，提高阻力。

用另個角度來看，儘管經貿辦、學者認為台灣符合「奧克蘭原則」高標準、遵守貿易承諾的規範，卻因政治因素難以取得會員國共識，難以比中國先入會，但中國目前經貿開放情況離入會標準仍有距離，若兩岸要同時入會，或台灣只能晚於中國，那台灣入會案顯然「遙遙無期」。

經貿辦宣稱將透過各種管道爭取入會，積極與成員國接觸，卻也強調一切非操之在我，呼籲不要政治考量，似乎提前打預防針，但賴政府是否認真思考，兩岸關係始終會是台灣加入CPTPP之路的一塊大石，並思考如何處理CPTPP架構下的兩岸經貿關係，預先做好萬全準備？

過去在蔡英文主政下，美中台國際政治情勢對經貿的牽動愈來愈深，儘管賴清德成功延續民進黨執政，寫下政治新頁，但在經貿上如何突破兩岸因素，繳出成績，未來挑戰仍舊相當巨大。

成功 蔡英文 賴清德

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