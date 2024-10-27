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美大選恐添變數？學者：台灣加入CPTPP可能難上加難

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷／台北即時報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）示意圖。圖／聯合報系資料照片
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）示意圖。圖／聯合報系資料照片

CPTPP執行委員會即將於下個月登場，到時將討論新申請入會案，台灣能否如願加入成疑問。學者認為，美國大選結果恐衝擊區域經貿整合，為台灣背書的力道也可能減弱，也認為台灣跳不過背後的政治因素。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會將於11月27日、28日在輪值主席國加拿大溫哥華登場，會議將討論新申請入會案，目前共中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭及烏克蘭、印尼先後申請加入。據奧克蘭原則，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識，才能成立工作小組。

不過隨著美國大選的腳步逼近，政治大學外交系教授黃奎博認為，倘若由共和黨總統候選人川普當選，其過去否定多邊主義的態度，讓他對未來並不樂觀。他預料，儘管CPTPP現在非由美國主導，而是由日本在拉火車頭，但如果是川普當選勢必為CPTPP的發展帶來變數，可能讓CPTPP無法有效、快速地擴張，而美國為台灣背書的力道也會更弱。

他也表示，很多人認為中國大陸尚不在CPTPP之中，對台灣來說是加入的好機會，但他分析這樣的態度可能過於樂觀，原因在於CPTPP採共識決，其中只要有一兩個國家對台灣持保留意見，就可能將台灣阻擋在外，「中國大陸在不在，差別不大。」

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也說，一般人可能判斷我國的經貿體質更優於對岸，更加符合CPTPP的高標準，但也不能排除各國的政治考量。

他認為，「印太經濟架構」（IPEF）是一個很好的例子，就算是由美國發起，台灣仍不得其門而入。他並指出，不管是CPTPP，還是IPEF，許多會員國其實與中國大陸也維持良好的關係，這些國家無疑希望在參與多邊經貿組織時，目的性更為單純，才不會有後顧之憂，也不用考慮到北京政府的想法。

黃奎博表示，台灣加入CPTPP不單純是經貿問題，也必須突破政治壁壘，確實是有難度，認為賴政府須多做考量，假如沒有全面性的積極作為，恐讓加入CPTPP淪為一個政治口號，實際上只是在爭取民眾對政府致力於經貿自由化的認同，而沒有具體的進度，那很有可能錯置很多外交資源。

川普 美國大選

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