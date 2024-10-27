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加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
台大政治系教授左正東。圖／聯合報資料照片
台大政治系教授左正東。圖／聯合報資料照片

CPTPP執委會下個月將討論新成員入會申請案，當中包括台灣，大眾好奇加入CPTPP對我國影響性。台灣大學政治系教授左正東分析，加入CPTPP有其重要性，不過相較之下，加入RCEP對我國幫助更大，建議政府雙軌並行。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是區域經濟整合組織，屬全球化的一環，當初是美國為對應大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」（ RCEP）提出的對策，如今RCEP上路已久，美國卻已揚棄全球化，走上關稅壁壘老路，張忠謀也高喊全球化已死，加入或不加入CPTPP，外界關注對台灣的影響是否重大？

左正東指出，直觀而言，美國並未加入CPTPP，無法在當中直接支持台灣，對台灣最重要誘因並不存在，可能會降低台灣加入的興趣與幫助，同時也增加台灣參與難度。

不過左正東也提到，CPTPP的經濟規模當然不小，加上CPTPP是高標準的貿易協定，如果真的加入，其實有助台灣改革國家貿易體制，也會促進國內競爭，進而影響國家體質。

說完是否加入CPTPP的優缺點後，左正東分析了國家貿易發展方向。他說，比起CPTPP，參加RCEP更為重要，台灣許多傳產得面對中國大陸、東協國家競爭，如果能夠打進這些國家的市場，建立產業鏈，對我國傳統產業幫助將更有幫助。

左正東分析，我國政府目前未將加入RCEP放在優先地位，此事相當重要；能加入CPTPP固然是好事，但如果要與國際貿易競爭，應該雙軌並行，

美國

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