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再酸陳世凱只懂YouBike會勘 江怡臻批沒政務官肩膀
交通部長陳世凱「公車無法跑」言論引發爭議，藍綠民代昨頻攻防，新北市議員江怡臻今再批評，陳可能比較懂YouBike會勘，不了解中央預算，就連新北交通局長鍾鳴時都打臉陳，保證地方絕對不會讓公共運輸停擺，這才是政務官有肩膀的表現。
江怡臻說，陳世凱上任之初，報載知情人士提及陳世凱對於台中捷運周邊需設置YouBike，作為轉乘接駁，以此加強陳世凱的「交通專業」。江指出，從陳部長上任至今的表現來看，恐怕真的只懂YouBike會勘，無法掌握全國交通政策。
江怡臻表示，中央預算新興或延續性計畫不論是否涉及公共運輸補貼都很重要，所以中央政府需要積極與各界溝通，爭取支持，突然會放狠話，不願放軟身段，真的無濟於事。
江怡臻指出，地方各項預算補貼計畫，經議會審定可全面實施，更不用說雙北公車補貼款大都是自籌，而鍾鳴時一句「公共運輸不停擺」，充分顯示陳世凱的失格、失言，奉勸陳不要再只作秀不做事，不然乾脆辭職下台算了。
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