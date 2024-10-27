班班喝鮮奶 吳欣岱點政策初衷...最後搞得老師人仰馬翻

政府推「班班喝鮮奶」，身為二寶媽的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，這政策一開始初衷根本不是要保障孩童健康，而是要保障酪農生計。但保障酪農生計沒有不可以，配套要做好，「丟個預算、沒配套措施就要基層老師們搞得人仰馬翻，實在不智。」

也是心血管外科醫師的吳欣岱也直言，教師族群其實和醫療人員也挺像的，大幅度受到政策管控，需要替政府消耗行政工作。（現在…也和醫療人員一樣開始有人力荒了。）

吳欣岱在臉書提到，她印象很深刻的是，家裡小寶入學時，北市教育局發了一個警報器希望小學生帶在身上。用意良好，注重學童安全，本是好事一件。但就是跟著警報器同時發下來的「教育局貼紙」，上面寫著防身警報器是台北市教育局的政績，一張貼紙竟然也要勾選領到回條。

吳說，對家長們來說是小事，但想到一個台北市就有十幾萬個小學生，一個公家部門要廣告政績就要基層教師們協助佈達，備課都沒時間了還要盯著家長有沒有簽回條，真的覺得他們的專業沒有被重視。

回到班班喝鮮奶政策，吳欣岱問，從是否建立冷鏈、保久乳來源、何時分發、小朋友如何帶回家、老師們和家長聯繫…每一件都是事，很多沒有明確指示的決策都要學校承擔責任，真的造成很大的人力負擔。