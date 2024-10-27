民進黨私設刑堂修理周萬來？ 國民黨團明出動「關切」

憲法法庭宣判國會改革法案幾乎全部違憲，法院司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱明邀請立法院秘書長周萬來報告如何應處。國民黨立院黨團指出，不會接受民進黨藉機修理周萬來、進而為難立法院長韓國瑜；預告國民黨立委明天將到場「關切」，避免民進黨團私設刑堂。

立法院司法及法制委員會明天邀請秘書長周萬來就「『一一三憲判字第九號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告並備質詢。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，民進黨如果只是想在釋憲案後了解立法院相關規定，黨團表達尊重。不過民進黨團要是想藉此修理周萬來，進而修理韓國瑜，便無法令人接受與信服。

王鴻薇表示，多位國民黨立委明天會一起去司法及法制委員會「關切」，絕對不會允許民進黨私設刑堂，為難周萬來與韓國瑜。