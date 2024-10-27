馬稱兩岸關鍵不在國際法 綠委批：兩岸國內化後患無窮

大陸近年多次對台舉行圍島軍演，國防部長顧立雄曾以國際法談論，但前總統馬英九認為，兩岸問題不需要以國際法論斷。民進黨立委批評，馬將兩岸關係國內化，若台灣被中國侵略，世界各國將難以聲援，台灣也將失去自由民主，成專制中共的一部分。

中共日前發動歷時13小時的圍台軍演「聯合利劍-2024B」，顧立雄指出，中共行動屬於灰色地帶的操演行為，未構成國際法上的「封鎖」，若中共封鎖台海即為戰爭，但馬英九認為，兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？關鍵在於雙方是否都能適時拿出充分誠意與善意。

對此，民進黨立委賴瑞隆批評，馬的說法即「兩岸關係國內化」，當國內外都認同此種說法，台灣將陷入危機，如同香港跟新疆，當中國對台灣動武或有其他企圖的時候，世界各國難以聲援台灣，因為已經被視為國內的一部分，「2300萬人跟民主同盟的國家，都不認同這樣的一個說法。」

賴瑞隆批評，馬英九身為中華民國的前總統，卻背叛台灣、中華民國，此種說法其實只有一個中國，只有中華人民共和國的存在，中華民國會被消滅，呼籲各界必須看清馬的說法是在唱和中共，目的是把兩岸關係國內化，讓中共可以國內法處理台灣問題，此舉將讓台灣失去自由民主，成為專制中共統一的一部分，全體台灣人民不能接受。

民進黨立委許智傑批評，台海問題就是國際問題，全世界都知道，就只有馬英九、國民黨不知道，馬英九把兩岸關係國內化，就是賣台行為，會導致若台灣被中國侵略，沒有人敢幫助我們。