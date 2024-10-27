快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

馬稱兩岸關鍵不在國際法 綠委批：兩岸國內化後患無窮

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統馬英九認為，兩岸問題不需國際法論斷。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九認為，兩岸問題不需國際法論斷。圖／聯合報系資料照片

大陸近年多次對台舉行圍島軍演，國防部長顧立雄曾以國際法談論，但前總統馬英九認為，兩岸問題不需要以國際法論斷。民進黨立委批評，馬將兩岸關係國內化，若台灣被中國侵略，世界各國將難以聲援，台灣也將失去自由民主，成專制中共的一部分。

中共日前發動歷時13小時的圍台軍演「聯合利劍-2024B」，顧立雄指出，中共行動屬於灰色地帶的操演行為，未構成國際法上的「封鎖」，若中共封鎖台海即為戰爭，但馬英九認為，兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？關鍵在於雙方是否都能適時拿出充分誠意與善意。

對此，民進黨立委賴瑞隆批評，馬的說法即「兩岸關係國內化」，當國內外都認同此種說法，台灣將陷入危機，如同香港跟新疆，當中國對台灣動武或有其他企圖的時候，世界各國難以聲援台灣，因為已經被視為國內的一部分，「2300萬人跟民主同盟的國家，都不認同這樣的一個說法。」

賴瑞隆批評，馬英九身為中華民國的前總統，卻背叛台灣、中華民國，此種說法其實只有一個中國，只有中華人民共和國的存在，中華民國會被消滅，呼籲各界必須看清馬的說法是在唱和中共，目的是把兩岸關係國內化，讓中共可以國內法處理台灣問題，此舉將讓台灣失去自由民主，成為專制中共統一的一部分，全體台灣人民不能接受。

民進黨立委許智傑批評，台海問題就是國際問題，全世界都知道，就只有馬英九、國民黨不知道，馬英九把兩岸關係國內化，就是賣台行為，會導致若台灣被中國侵略，沒有人敢幫助我們。

中共 馬英九

延伸閱讀

籲賴清德慎思 馬英九：我們真的準備好要戰爭了嗎？

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

國防高官資訊外洩 顧立雄：第一時間處理 無一線情報員

遼寧艦穿台海北上 顧立雄：若進行封鎖 國際不可能坐視

相關新聞

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王...

加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

CPTPP執委會下個月將討論新成員入會申請案，當中包括台灣，大眾好奇加入CPTPP對我國影響性。台灣大學政治系教授左正東...

【重磅快評】進出大巨蛋要顧好自身安全

到大巨蛋觀賞體育賽事、聽演唱會，將是愈來愈多國人生活抒壓的選擇，但迄今，國人在享受視覺、聽覺、心跳聲的同時，對自身安全維...

新北也要孵蛋 洪孟楷：讓新北巨蛋與台北大巨蛋相輔相成

新北市侯友宜市長近日在議會回應新北大巨蛋規畫方向，鬆口說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局已著手在盤點市內合適地點。

即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，引發全台最大黃牛入侵，政府大力稽查，警方三天狂逮逾60名黃牛，但問題是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。