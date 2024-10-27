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【重磅快評】進出大巨蛋要顧好自身安全

聯合報／ 主筆室
中職總冠軍賽日前在台北大巨蛋開打，現場擠滿了觀眾。本報資料照
中職總冠軍賽日前在台北大巨蛋開打，現場擠滿了觀眾。本報資料照

大巨蛋觀賞體育賽事、聽演唱會，將是愈來愈多國人生活抒壓的選擇，但迄今，國人在享受視覺、聽覺、心跳聲的同時，對自身安全維護的素養似乎尚待改進；更麻煩的是，不只觀眾自身安全維護的素養有待改進，大巨蛋的經營者、管理者的素養也待提升，只有提高素養，才能讓大巨蛋發揮完全的現代化抒壓國人作用。

隨著職棒總冠軍戰登場，大巨蛋進入四萬觀眾席全滿的盛況，國人進大巨蛋抒壓的安全自保素養，經營者的操作問題陸續顯現，遺憾的是大家只注意到大巨蛋漏水。這確是問題，但其實是只造成感覺不好，並沒有安全的問題，其餘可能危及觀眾安全的現象已陸續出現，觀眾卻不以為意，巨蛋經營者、管理者也未對一些現象尋求改善。

例如職棒總冠軍戰當天，有市議員指出散場時觀眾擁擠在到捷運站的聯通道內；市府捷運站的電扶梯、候車月台人滿到幾乎站不下，觀眾、巨蛋經營者顯然認為是正常現象，沒人在意擁擠的人潮是意外事件爆發的前提要件，萬一群眾在電扶梯被擠到摔倒、遭踩踏，甚至被擠得滑落月台，必然會有血光事件發生。

體育賽事已見人潮，隨著將登場的演唱會嘉年華勢將觀眾洶湧；體育賽事只有觀眾席四萬人潮，演唱會時內野區舞台之外也擠滿人，起碼估計巨蛋內將擠進近六萬人，這些素人觀眾沒有應對人潮的素養，散場時只想用力擠出場，讓推擠引發意外的風險大幅升高。觀眾都是人潮中的素人，完全不具備應付滿場觀眾怎麼保護自己的知識；怎麼觀察疏散路徑、如何快速經由安全門離開，避免人潮推擠的對策，幾乎完全不知道；更遭的是巨蛋經營者不以為意，以為人潮推擠是正常現象。

多倫多巨蛋是世界第一座現代有頂體育館，很多人曾參觀過，印象不是巨蛋內的現代化設施，而是一小時參觀行程，超過四十分鐘用來介紹如何疏散；東京巨蛋也極富盛名，更是選址時找鄰近東京大學，加上周遭大面積的公園，提供了人潮疏散的空間；相較台北大巨蛋僅靠聯通道進國父紀念館疏散，把人潮問題想得單純了。

蓋一座巨蛋並不難，培養夠水準的觀眾與經營者則絕非易事。

大巨蛋 素養 觀眾

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