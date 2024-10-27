快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

三寶爸秘辛...蔣萬安自爆阿嬤拜天公廟：再1個變多生2個

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，蔣透露三寶爸秘辛，不知阿嬤怎麼拜的..「多生了兩個」。圖／北市府提供
蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，蔣透露三寶爸秘辛，不知阿嬤怎麼拜的..「多生了兩個」。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，致詞透露，他跟太太回宜蘭老家都會去拜天公廟，並自爆有一次太太的阿嬤帶他們去拜天公廟，本來想說「拜再生一個」，不知阿嬤怎麼拜的，後來「多生了兩個」，直呼天公廟很靈驗。

今天松山奉天宮舉辦甲辰年祈安五朝清醮大典，主祀玉皇上帝，也是北部規模最大的天公廟，是很重要的地方信仰中心。蔣萬安致詞時表示，松山奉天宮是台北市唯一的天公廟，信眾相當多，除了上午的清醮大典，下午還有普渡、晚上跳鍾馗等儀式，盼祈福地方平安。

不過蔣萬安致詞到最後忍不住也自爆，其實他私底下也常拜天公廟，而且非常靈驗。蔣說，為什麼大家很喜歡拜天公廟，包括他太太的阿嬤，因為每次他跟太太回宜蘭，阿嬤都會帶他們拜天公廟，就有一次去拜本想說「拜再生一個」，但不知道阿嬤怎麼拜的，後來「多生了兩個」，直呼天公廟真的神威顯赫。

蔣萬安也稱讚松山奉天宮平時常常回饋地方做公益，包括協助清寒家庭等，今年更第一次特別給信義區41里里長補助公益活動。

蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，蔣透露三寶爸秘辛，不知阿嬤怎麼拜的..「多生了兩個」。圖／北市府提供
蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，蔣透露三寶爸秘辛，不知阿嬤怎麼拜的..「多生了兩個」。圖／北市府提供

奉天宮 拜天公 阿嬤

延伸閱讀

再與李多慧同台...蔣萬安雖稱「亘粉」 但也喊話味全盼能繼續看她

影／蔣萬安現身台灣同志遊行現場 親筆寫1句話、分發彩虹旗

京華城案 許淑華批：貪婪至極 籲蔣萬安拿出強硬態度

200多張黃牛票釋出？蔣萬安：會與主辦單位溝通

相關新聞

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

憲法法庭宣判立法院邀請總統國情報告合憲，但要求即問即答違憲，賴清德總統表示願赴立法院進行國情報告。國民黨團首席副書記長王...

加入CPTPP重要性？ 學者：能加入RCEP對我國幫助更大

CPTPP執委會下個月將討論新成員入會申請案，當中包括台灣，大眾好奇加入CPTPP對我國影響性。台灣大學政治系教授左正東...

【重磅快評】進出大巨蛋要顧好自身安全

到大巨蛋觀賞體育賽事、聽演唱會，將是愈來愈多國人生活抒壓的選擇，但迄今，國人在享受視覺、聽覺、心跳聲的同時，對自身安全維...

新北也要孵蛋 洪孟楷：讓新北巨蛋與台北大巨蛋相輔相成

新北市侯友宜市長近日在議會回應新北大巨蛋規畫方向，鬆口說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局已著手在盤點市內合適地點。

即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，引發全台最大黃牛入侵，政府大力稽查，警方三天狂逮逾60名黃牛，但問題是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。