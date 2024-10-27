三寶爸秘辛...蔣萬安自爆阿嬤拜天公廟：再1個變多生2個
台北市長蔣萬安今出席松山奉天宮清醮大典，致詞透露，他跟太太回宜蘭老家都會去拜天公廟，並自爆有一次太太的阿嬤帶他們去拜天公廟，本來想說「拜再生一個」，不知阿嬤怎麼拜的，後來「多生了兩個」，直呼天公廟很靈驗。
今天松山奉天宮舉辦甲辰年祈安五朝清醮大典，主祀玉皇上帝，也是北部規模最大的天公廟，是很重要的地方信仰中心。蔣萬安致詞時表示，松山奉天宮是台北市唯一的天公廟，信眾相當多，除了上午的清醮大典，下午還有普渡、晚上跳鍾馗等儀式，盼祈福地方平安。
不過蔣萬安致詞到最後忍不住也自爆，其實他私底下也常拜天公廟，而且非常靈驗。蔣說，為什麼大家很喜歡拜天公廟，包括他太太的阿嬤，因為每次他跟太太回宜蘭，阿嬤都會帶他們拜天公廟，就有一次去拜本想說「拜再生一個」，但不知道阿嬤怎麼拜的，後來「多生了兩個」，直呼天公廟真的神威顯赫。
蔣萬安也稱讚松山奉天宮平時常常回饋地方做公益，包括協助清寒家庭等，今年更第一次特別給信義區41里里長補助公益活動。
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