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林佳龍結束瓜地馬拉訪問 邀請瓜國總統擇期訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍以總統特使身分率團前往聖文森及格瑞那丁祝賀聖國獨立45周年，並訪問我國拉美及加勒比海友邦，第一站抵達瓜地馬拉。林佳龍昨晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），代表賴清德總統邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍以總統特使身分率團前往聖文森及格瑞那丁祝賀聖國獨立45周年，並訪問我國拉美及加勒比海友邦，第一站抵達瓜地馬拉。林佳龍昨晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），代表賴清德總統邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台。圖／取自林佳龍臉書

外交部林佳龍以總統特使身分率團前往聖文森及格瑞那丁祝賀聖國獨立45周年，並訪問我國拉美及加勒比海友邦，第一站抵達瓜地馬拉。林佳龍昨晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），代表賴清德總統邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台。

林佳龍今在臉書上表示，台灣與瓜地馬拉彼此相互扶持，當瓜國遭受中國無理的經濟脅迫時，台灣及時擴大採買瓜地馬拉咖啡，當我國遭到世界衛生組織不公對待時，瓜國也力挺並支持台灣應參與聯合國相關組織，堅定地為台灣發聲。

他指出，近年兩國在多項領域合作，未來也期待能強化多邊理念相近國家與台瓜的合作，加強雙邊經貿投資，特別是高科技、紡織、醫療與基礎建設等領域，台灣也會全力支持第一夫人貝娜多關心的兒少、身心障礙與長照福祉的計畫。

林佳龍說，在晉見阿雷瓦洛總統後，總統伉儷邀請他和夫人到總統官邸享用晚餐，他要謝謝阿雷瓦洛總統送給他1944年瓜地馬拉革命紀念日的圖冊（10月20日是瓜國革命紀念日），透過版畫等藝術手法，展現瓜國的民主發展的艱辛歷程。林佳龍也分享台灣從威權統治走向民主的過程。他最後也代表賴清德總統，邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台。

林佳龍說，此行他也會晤瓜國外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez），馬丁涅茲上次訪台是以瓜地馬拉阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統特使的身分，出席賴清德總統的就職典禮，並且多次重申兩國邦誼永固，而這次他與外交部的代表團抵達瓜國後，就受到瓜國的熱情接待，他也向馬丁涅茲表達至誠的謝意。

林佳龍指出，接下來，他將結束瓜地馬拉的拜訪行程，前往下一個友邦國家。

外交部 林佳龍 瓜地馬拉

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