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新北也要孵蛋 洪孟楷：讓新北巨蛋與台北大巨蛋相輔相成
新北市侯友宜市長近日在議會回應新北大巨蛋規畫方向，鬆口說出「樹林兩處臨捷運優選地」，且體育局已著手在盤點市內合適地點。
新北立委洪孟楷建議，新北巨蛋應兼具親子性、紀念性及交通便利性。
洪孟楷指出，看到台北巨蛋第一年的亮麗展現，外加明年活動外界展期幾乎全滿，代表國人的接受度以及巨蛋經濟確實銳不可當，縱觀世界各大巨蛋經營模式，兼顧三方面讓新北巨蛋更能成為在地指標。
洪認為，親子性是重要一環，新北有逾400萬人口，其中許多年輕爸媽，新北的巨蛋周邊應仿照東京巨蛋規畫兒童遊樂園，包括摩天輪、雲霄飛車、吸睛的遊樂設施，親子同樂、老少咸宜絕對是關鍵。
再者是紀念性，歷經兩次奧運有亮眼成績，且運動發展部也即將成立，民間有更多聲音希望能夠蓋一座屬於台灣的運動紀念館，可以收藏的是我國好手在國際賽事發光發熱的比賽，金牌、或是相關值得紀念的物品，這不只是經驗的傳承、也是榮耀的累積，世界各國也都有類似這樣的運動紀念館，如能跟新北巨蛋結合，未來無論當天是比賽與否，新北巨蛋都將成為各地運動迷必到訪、朝聖的去處。
洪認為，交通便利性是重中之重，一定是要方便快速聚集人潮並且疏散，且大眾運輸工具方便的位置上，而納入捷運系統，則可跟台北大巨蛋相互串聯，未來甚至能上演「巨蛋大戰」，媲美紐約的地鐵大戰，也帶動周邊發展。甚至所謂球賽經濟、演唱會經濟，周邊將會有許多飯店餐飲的需求。
洪強調，必須帶進商業模式、市民光榮感，及如何讓老中青少各世代皆能參與，就是新北巨蛋的課題。新北這一座400萬人口的城市，絕對值得擁有一座屬於市民共同驕傲的巨蛋球場。
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