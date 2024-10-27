超商浩克案警有違比例原則 監察院促警政署檢討改進

監委田秋堇今天說，調查「超商浩克案」，發現員警執法過程未符執勤安全規範而自陷險境，核有違失；員警情緒失控，持警棍擊打該男子，有違比例原則，警政署應檢討改進教育及訓練方式。

一名朱姓男子民國112年5月20日，因不明原因在超商內發狂，赤裸上半身加上壯碩外型、深蹲咆哮宛如「浩克」，桃園市警察局中壢分局中壢派出所員警獲報後前往制止，過程中遭朱男數度揮拳、導致員警腦震盪，朱男最後被制伏，警方依法移送法辦。

但網路上有影片傳出，當時朱男已被制伏、坐在超商外的階梯上，員警持警棍走向朱男，朝已無攻擊動作的朱男揮擊約12下，只見朱男蜷曲在地、不斷哀嚎喊著「好痛」，警方行徑遭疑執法過當。

監委田秋堇、王幼玲透過新聞稿指出，本案2名員警接獲報案抵達超商後，已見朱男赤裸上身、身著短褲，手持已遭其毀損物品朝店員丟擲，且不斷以言語滋擾店員，情緒極不穩定，並有自言自語、哭泣等行為，應可合理懷疑朱男精神狀態表現異常。

監委說，且朱男身材明顯較常人壯碩，無法確認朱男身上是否有傷人或致命的武器，並報案內容已稱朱男揚言欲自傷，員警應保持相對安全位置，或以被盤查對象突然發動攻擊時，不會被立即擊中的距離為盤查安全考量，員警卻近身拉住朱男手腕，欲帶朱男到店外釐清案清。

監委說，但朱男立於原地不從，王姓員警朝朱男臉部噴灑辣椒水，原預期能化解朱男抵抗，不料朱男情緒失控暴起攻擊，員警因無足夠反應時間及躲避距離，多次遭朱男揮拳擊中頭部，造成面部擦挫傷及輕微腦震盪。員警執法過程未符執勤安全規範而自陷險境，核有違失。

另外，朱男在攻擊員警後跪坐在超商門口，員警持警棍擊打朱男。調查發現，朱男當時雖大吼並不斷捶打地面，但並無明顯攻擊行為，且員警已多次呼叫警力支援，朱男之前雖有攻擊員警，且尚未逮捕上銬，員警若持警棍戒備，以防止再有攻擊行為，尚非無據。

監委說，但王姓員警見到余姓員警遭攻擊頭部，且眼鏡遭打掉，因余姓員警有重度近視，又頭暈想吐似有腦震盪的情形，已喪失自保能力，為急於控制現場，一時情緒失控，持警棍擊打朱男約12下，導致朱男頭部、身體有多處受傷。

監委指出，當時余姓員警已呼叫警力支援，王姓員警也知悉警力在5分鐘後將會到場支援，且王姓員警也表示，下次遇有類似情形，不會再用相同的處理方式，會先等支援警力到場，足見王姓員警當時可持警棍戒備並等候警力支援，卻以警棍擊打朱男，有違反比例原則的情形。

監委表示，員警執勤時需面對情緒不穩、精神狀況不佳，或思覺失調症的民眾，警政署宜會同警察學校，分析評估現行警察教育及在職教育訓練成效，檢討改進教育及訓練方式，促使員警積極尋求獲取前案寶貴經驗，避免憾事再度發生。

監委強調，警政署除將本案納入案例教育，作為日後員警執法借鏡外，也應就員警第一線執勤所需警械及應勤裝備，定期審視、評估及檢討採購及配置，並訓練員警應針對執勤遭遇對象的行為態樣，如何轉換運用溝通話術、警技、警械或應勤裝備，以控制現場狀況，防止危害發生，兼顧員警執勤安全及民眾權益。