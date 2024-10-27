再與李多慧同台...蔣萬安雖稱「亘粉」 但也喊話味全盼能繼續看她

台北市長蔣萬安今天出席客家義民嘉年華，再度與啦啦隊女神李多慧同台，他強調自己是太太石舫亘粉絲「亘粉」，但被問到明年是否希望李續留味全龍，蔣也笑稱，希望繼續看到李的各種表演。

蔣萬安今天出席客家義民嘉年華，更再次與味全龍啦啦隊女神李多慧同台，被媒體問到，蔣直言永遠始終是「亘粉」，今天請到李擔任代言人就是希望吸引更多好朋友來參與義民嘉年華活動，現場有很多年輕朋友也來參加，這就是多慧的魅力。