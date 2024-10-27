即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，引發全台最大黃牛入侵，政府大力稽查，警方三天狂逮逾60名黃牛，但問題是「抓不勝抓」，買不到票已成既定事實，不如從制度改革、借鏡國外，才能真正大刀闊斧「宰牛」。

主責查緝黃牛的文化局無調查權，陷入「有責無權」困境，警方則每逢演唱會都要耗費大量人力查緝，總是抓不勝抓，累壞基層公務員；但黃牛能生存是因有供需市場，攤開文創法雖然重罰黃牛3年以下徒刑，或300萬元以下罰金，比起日韓兩國都來得高，但是沒有一條罰款是動到消費者，需求端還是大有人在。

日本因應2020東京奧運，2019頒布的「票券不當轉賣禁止法」（チケット不正転売禁止法）中規定，發行人在售票時，票券要銘記禁止未經發行人同意買賣、轉讓。這一行字代表消費者買黃牛票，即使不會觸犯刑法，也有觸及民事違反契約，不僅高額買票，還淪落被主辦方求償。

日韓熱門歌手自主防堵黃牛行之有年，會以買專輯才能獲演唱會票券的抽選資格，此時還不代表能夠購票入場，要等中籤後才有機會購票，特別是日本，在抽票之前，要先填寫信用卡號，抽中的當下直接刷卡完成訂單。

另一種是加入藝人粉絲俱樂部，才能優先搶票，以南韓為例，有些售票系統只能買一張預售票，到公開發售時才能追加張數，但也有限額；又或是直接分為國內及海外版售票網頁，對國內外的粉絲保留一定席位。

今年日本歌姬宇多田光、亞洲天王劉德華來台演唱會，售票系統首度採用「實名制登記抽選」，消費者先填抽選單，等到開票當天，無須苦等，主辦方直接抽選，告知中籤後再繳費，能不能入場全憑機運。

藝人若拿出反對黃牛的態度，粉絲也會杜絕邪念，「日本男神」福山雅治去年8月在武道館的演唱會，先行開放粉絲俱樂部預購門票，卻傳出有黃牛入侵，為此講明拒絕買黃牛票的民眾入場，否則買賣雙方都得退出粉絲俱樂部。