美日韓國安顧問會議重申台海和平 外交部感謝
美國、日本、南韓等3國國家安全顧問於美東時間25日在華府會晤，重申台海和平穩定的重要性，並呼籲和平解決兩岸議題。外交部今天表達感謝，並表示台灣將持續與理念相近國家合作，確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。
外交部今天指出，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局局長秋葉剛男及韓國國家安保室室長申源湜等3國國家安全顧問，於美東時間25日在華府會晤，會後發布聯合會議要點（joint readout），重申台海和平穩定的重要性，並呼籲和平解決兩岸議題；三方並表達強烈反對任何片面以武力或脅迫改變印太水域現狀的企圖。
外交部表示，感謝美、日、韓3國持續透過國安外交高層會晤的場合，共同重申台海和平穩定的重要性，展現維護台海及區域的和平穩定已是國際社會的高度共識。台灣也將持續與美、日、韓等理念相近國家合作，確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。
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