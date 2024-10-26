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籲賴清德慎思 馬英九：我們真的準備好要戰爭了嗎？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
大陸近年來對台多次舉行圍島軍演，前總統馬英九今天表示，我方擺出「不惜一戰」姿態，駐美代表接受美媒專訪喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄在立院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，我們真的準備好要戰爭了嗎？圖／聯合報系資料照片
大陸近年來對台多次舉行圍島軍演，前總統馬英九今天表示，我方擺出「不惜一戰」姿態，駐美代表接受美媒專訪喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄在立院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，我們真的準備好要戰爭了嗎？圖／聯合報系資料照片

大陸近年來對台多次舉行圍島軍演，前總統馬英九今天表示，我方擺出「不惜一戰」姿態，駐美代表接受美媒專訪喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄在立院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，我們真的準備好要戰爭了嗎？

顧立雄指出，「中共的行動，屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的封鎖，故是否構成戰爭行為，尚有疑義」。馬英九說，身為法律人，他認為顧立雄對國際法的認識是正確的，但是兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？

馬英九說，他處理兩岸關係數十年，2008到2016擔任總統的8年期間，兩岸雙方簽訂涵蓋各項人民權益與政府政策共23項雙邊協議，均能沿用至今，顯示問題的關鍵在於雙方是否都能適時拿出充分誠意與善意，面對問題，解決問題，以務實協商的態度來達成協議並忠實履行，才是正辦。

馬英九認為，其實兩岸爭議是否涉及國際法問題，並不是問題的關鍵。因為根據雙方的憲法，尤其是我們的中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法，雙方彼此關係也不可能靠適用國際法就能解決。

「兩岸之間有爭議是必然，需要面對面談判也是必然，雙方都無可迴避，也不用迴避。」馬英九說，在他的總統任內，政府各機關跟大陸對口機關談判數百次，解決了不少問題。他本身學國際法，40多年前就拿過哈佛大學國際法博士，也在大學教了幾十年國際法，但在他總統任內，我方跟大陸協商，從來沒有刻意去強調國際法的適用問題，因為關鍵並不在此。

馬英九強調，真正的關鍵在於雙方的誠意與善意，有了解決問題的誠意與善意，其他的問題都比較容易解決，這才是真正的關鍵。他要問的是，我們的政府真的準備好一戰了嗎？台灣人民都同意在沒有盡最後努力前，就要我們的孩子走上戰場嗎？他呼籲賴清德總統要慎思，以維護台灣最大的福祉與利益。

台海 戰爭 賴清德 顧立雄 馬英九

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