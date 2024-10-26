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民眾黨未來發展引關注 蔡壁如將與時代力量合作？ 黃國昌這麼說

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動。記者李成蔭／攝影
立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動。記者李成蔭／攝影

民眾黨主席柯文哲遭羈押，外界認為全黨已「風雨飄搖」，傳民眾黨前立委、台中市政顧問蔡壁如將與時代力量合作。民眾黨立委黃國昌表示「毫無所悉，無從評論」，柯已被羈押兩個月，賴政府不該押人取供、侵害人權；他現在最重要事情就是做好國會工作及黨務。

外界近期關注民眾黨未來發展，包含蔡壁如可能與時代力量合作、未否認與柯文哲母親等家庭成員關係沒那麼好。黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動前接受媒體聯訪時表示，對這些事情「毫無所悉，無從評論」，現階段最重要是民眾黨面對柯文哲遭賴清德總統政治追殺，以及台灣司法程序過去所出現的不公不義，因此全黨在捍衛司法公決心上是團結一致。

黃國昌強調，民進黨是出了名的芭樂黨，政見是拿來跳票的，民眾黨的政見則是拿來兌現的；有關柯文哲，請大家將心比心，柯已經在土城羈押兩個月，過去兩個月每天晚上政論節目都說會一槍斃命，但請問證據到底在哪裡。

黃國昌指出，賴清德過去面對陳水扁案子說有證據請起訴，不要押人取供、侵害人權，16年後賴掌握所有權力，結果為了追殺競爭對手，不惜押人取供，兩個月來黨檢媒三位一體追殺柯文哲，現在兩手空空，拿不出證據起訴，結果解決方法竟然是想要延押柯，這才是台灣真正嚴肅要面對的問題，柯文哲的家人們身心及情緒已遭受非常殘忍的摧殘，希望大家讓他們能夠好好休養、好好照顧自己。

另外，有關民進黨立委蘇巧慧公開表態有意參選新北市長，黃國昌表示，任何人只要符合法律都有參選的權利，對他來講最重要的事情做好國會工作，自己作為中央緊急應變小組召集人之一，也會跟黨秘書長一起，讓黨務正常運作，在工作崗位上持之不懈對選民的承諾，而新北也是他責任區，會跟市黨部攜手努力。

立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動。記者李成蔭／攝影
立委黃國昌今下午赴新北三峽北大特區出席萬聖節親子活動。記者李成蔭／攝影

柯文哲 民眾黨 蔡壁如 賴清德 黃國昌

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