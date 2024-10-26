不甩賴清德軍令？ 嫡系林俊憲「擦邊球」布局2026 黨內曝1隱憂

民進黨主席賴清德曾下令暫不談2026選舉，不過嫡系立委林俊憲仍積極運作「信賴連憲」，明中午更席開上百桌，要舉辦台南溪北宗教後援會成立大會，且榮譽會長賴美惠正是賴清德傳承的地方大將。但黨內擔憂，擦邊球綠燈一開，黨內志在2026者恐紛搶「信賴」這塊神主牌。

賴清德8月21日在中常會提醒黨內暫勿談論縣市長選舉，但許多縣市仍低調運作，其中已布局下屆台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃更是勤跑地方。林俊憲當時被問及此事，他認為，賴清德是說選舉，黨內初選應較低調、鴨子划水，希望大家用比較潛水式的方式進行。

賴清德一句話各自解讀，林俊憲近期更發邀請函，明天中午大動作宴請宮廟主委，函上開頭高調註明「信賴連憲」，隨後接著寫「林俊憲立法委員台南溪北宗教後援會成立大會」，據悉席開300至500桌。且榮譽會長賴美惠就是賴清德當年參選合併後首屆台南市長時的助力，結合其溪北地區勢力，而賴美惠也當選台南市議長，如今賴清德將在台南的「親信」及資源傳承給林俊憲。

黨內人士表示，賴清德選總統前，各縣市成立「信賴之友會」串連資源，但近期較少聽到有在運作，而林俊憲一直喊著「信賴連憲」口號，其實就是打擦邊球模式，讓支持者知道他是賴總統的傳承，倘若林俊憲將台南的信賴之友會串起「信賴連憲」，那可以直接在台南地區打著由林俊憲擔任「信賴」領導者的概念。

一名熟悉地方組織運作的黨公職人員坦言，即使賴清德明令不要談論選舉相關，但地方有壓力，還是必須有動作，以免被邊緣化，而林俊憲面對陳亭妃這種強敵，更不能坐以待斃，不僅是台南、高雄，就連新北等縣市，都是檯面上遵守黨主席指令、檯面下勤跑地方。