交長稱總預算案沒過「公車無法跑」危言聳聽？她揭計畫期程恐真停擺

交通部長陳世凱「公車無法跑」言論遭國民黨新北市議員江怡臻抨擊是「危言聳聽」，民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」，江根本搞不清楚狀況，連「新興計畫」都搞不懂，實際上本期公運計畫到今年底截止，下一期開始是114至117年，因此預算未能審議通過，的確將出現營運困難。

陳世凱「總預算案沒通過，恐連公車都無法跑」言論引發關注，新北市議員江怡臻批評，陳的言論是危言聳聽、情緒勒索，根本不懂公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，不受總預算審議影響。

戴瑋姍直呼「我的天」，江怡臻大罵陳世凱危言聳聽，說公車預算是延續性計畫，但實際上是江怡臻不專業、搞不清楚狀況，連什麼是「新興計畫」都搞不懂。