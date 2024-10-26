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交長稱總預算案沒過「公車無法跑」危言聳聽？她揭計畫期程恐真停擺

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
陳世凱「總預算案沒通過，恐連公車都無法跑」言論引發關注。情境示意圖。圖／Ingimage
陳世凱「總預算案沒通過，恐連公車都無法跑」言論引發關注。情境示意圖。圖／Ingimage

交通部長陳世凱公車無法跑」言論遭國民黨新北市議員江怡臻抨擊是「危言聳聽」，民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」，江根本搞不清楚狀況，連「新興計畫」都搞不懂，實際上本期公運計畫到今年底截止，下一期開始是114至117年，因此預算未能審議通過，的確將出現營運困難。

陳世凱「總預算案沒通過，恐連公車都無法跑」言論引發關注，新北市議員江怡臻批評，陳的言論是危言聳聽、情緒勒索，根本不懂公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，不受總預算審議影響。

戴瑋姍直呼「我的天」，江怡臻大罵陳世凱危言聳聽，說公車預算是延續性計畫，但實際上是江怡臻不專業、搞不清楚狀況，連什麼是「新興計畫」都搞不懂。

戴瑋姍指出，本期公運計畫到今年底截止，下一期開始是114至117年的200億新興計畫，明年預算編列53億元，若預算未能審議通過，客運業者將營運困難、影響市民乘車權益，江怡臻怎麼不去問問新北的客運公司？因此陳世凱說的沒錯，總預算沒過，新興計畫就不能動用，公車營運補貼、票價補貼、偏鄉巴士、公車站換新就不能做。

民進黨新北市議員戴瑋姍指出，本期公運計畫到今年底截止，下一期開始是114至117年，因此預算未能審議通過，的確將出現營運困難。圖／戴瑋姍提供
民進黨新北市議員戴瑋姍指出，本期公運計畫到今年底截止，下一期開始是114至117年，因此預算未能審議通過，的確將出現營運困難。圖／戴瑋姍提供
交通部長陳世凱「公車無法跑」言論遭國民黨新北市議員江怡臻抨擊是「危言聳聽」，民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」。圖／本報資料照片
交通部長陳世凱「公車無法跑」言論遭國民黨新北市議員江怡臻抨擊是「危言聳聽」，民進黨新北市議員戴瑋姍直呼「我的天」。圖／本報資料照片

公車 戴瑋姍 江怡臻 陳世凱

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