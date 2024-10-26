台獨金孫「祖國論」惹議 游盈隆：一些老獨派快坐不住了

賴清德總統國慶晚會拋出「祖國論」，至今餘波盪漾。台獨大老辜寬敏遺孀王美琇日前表示，要問賴清德這個國家從何而來？掀開獨派壓力鍋，包括台灣國等多個本土社團，皆對「祖國論」有疑義，但獨派縱然對「台獨金孫」有意見，卻還在隱忍。

賴清德總統在10月5日國慶晚會開講「祖國論」表示，「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

除了王美琇批評「祖國論」，本土獨派社團也多有疑義。台灣國表示，賴總統一席話，讓北京當局啞口無言，更讓中華民國的擁護者鼓掌叫好；但是台灣國卻不以為然，因為在聯合國2758號決議明文承認，中華人民共和國政府的代表是中國，在聯合國組織的唯一合法代表的前提下，不論誰是誰的祖國，都會是一個中國框架，這種爭奪代表權的談話，令人憂心。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，可以認同113年前，中華民國成立的事實，賴說中華民國早於中華人民共和國成立，這也是客觀事實，但獨派不認同當前台灣的國家狀態，還是中華民國。台灣北社社長張葉森表示，賴清德祖國論並無挑釁中國意味，兩岸互不隸屬就是現狀，北社會在正名建國這條道路繼續堅持走下去，期待台灣國人多給支持。

賴清德近來一連串兩岸論述，未展現「台獨金孫」本色，反而在國家名稱上，退縮回中華民國，也反映在民進黨支持度上。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨10月最新支持度僅31.1%，是今年3月以來的最低，可能和近一個月來的死刑釋憲結果，惹怒部分傳統支持者，以及獨派陣營開始對賴「重中華民國，輕台灣獨立」言論的反彈有關。

游盈隆也指出，資深獨派過去容忍蔡英文非常久，都寄望賴清德上台後，能更彰顯台灣主體性，但「祖國論」一出，確實讓一些老獨派快要坐不住了，最近有獨派在辦活動、有人寫文章、還有直接看抗議的，各種類型表達都有。

台獨理論大師、民進黨前立委林濁水表示，賴清德用中華民國，去破中華人民共和國，對岸就可以用大清帝國來破中華民國，這帳怎麼算？

林濁水指出，正如法律有時效原則，一旦時間過了法律就不能追究，否則過去的犯罪事實經歷長時間的各種利益關係衍伸，如果一定要恢復原狀只會形成災難。

林濁水說，「祖國論」並沒有破除所謂的「國共內戰」框架，反而是落入傳統的中國歷史正統主義窠臼，而顯然台灣多數民眾都活在傳統中國思想之下，因此也才會有先前提及「璦琿條約」的「領土論」，都是同一脈胳下的說法，勸民進黨以後不必再提了。